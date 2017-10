“El castillo de cristal”, crónica de una familia disfuncional

La historia de Jeannette Walls fue dada a conocer en 2005 cuando publicó el libro “The Glass Castle” (“El castillo de cristal”), el cual se sostuvo por más de 250 semanas en la lista de preferidos del The New York Times Best Seller. Y este 2017 llega a la pantalla grande la adaptación del texto, llevando a Brie Larson y a Woody Harrelson como el soporte de esta historia. Estos histriones son acompañados por Naomi Watts y Max Greenfield.

¿De qué trata “El castillo de cristal”? Es la historia de una joven que creció en una familia disfuncional de nómadas inconformistas, con una madre excéntrica y un padre alcohólico que distraerá a los niños con su imaginación para que ignoren su pobreza.

En entrevista la ganadora del Oscar, Brie, quien da vida a Jeanette Walls, platica que para ella fue sencillo conectar con su personaje, pues pudo hablar con la propia autora, “mucho de mi entendimiento con el personaje viene de Jeanette misma, ella es increíblemente abierta de quién es, de dónde viene, y dónde está; incluso, si la conoces únicamente por dos segundos ella es muy abierta con todos… Es algo que yo realmente admiro y amo de ella”.

Por su parte, Harrelson señala que logró conectar con su personaje gracias a Jeanette, pero también se sirvió de otros elementos documentales, aunque con uno de estos se llevó una gran sorpresa: “Cuando empiezas con el proyecto haces un poco el trabajo de detective, tratas de investigar todo lo que puedas. Hay mucho en el libro. No había mucha documentación visual porque ellos (la familia Walls) no tenían cámaras ni nada así. Y luego alguien encontró un diario; entonces, eso es como un tesoro, pero en verdad eran solamente cosas de matemáticas, creíamos que era la respuesta a todo, donde podríamos saber cómo se sentían y tal, pero no”.

El actor agrega sobre Larson que ella tiene en su propia personalidad varias características acordes con su personaje, pues afirma que “Brie es una mujer fuerte e inteligente, tiene una gran risa, gran sentido del humor”. Mientras que de su propio personaje, Rex, afirma que “es realmente un hombre complejo y me siento con suerte por tener este papel, hay cosas maravillosas sobre él, pero igualmente hay cosas cuestionables”.

Por otro lado, la actriz protagonista resalta lo que más le ha gustado de la película, aunque advierte que podría cambiar su respuesta conforme el tiempo pase porque “usualmente no tengo una razón para entrar a una película, sólo siento que debería hacerla, y es este sentimiento lo que la hace interesante porque si supiera por qué la hago, sería aburrido, sería como si la historia está terminada, yo quiero el viaje”.

Pese a esto, lo que actualmente la atrapa del filme son las cuestiones relacionadas con las cualidades propias del ser humano: “con lo que conecto son los aseguramientos del espíritu humano, que tiene esta habilidad de continuar amando, creciendo, perdonando, incluso sobre circunstancias imposibles. Actualmente en el mundo el perdón es realmente una maravillosa herramienta, y deseo más de ella para el mundo”.

¿En dónde has visto a Woody Harrelson?

• “La guerra del planeta de los simios” (2017)

• “Los juegos del hambre” (2014)

• “Los ilusionistas” (2013)

• “Zombieland” (2009)

• “Sin lugar para los débiles” (2007)

• “Cheers” (1985-1993)

• “Asesinos por naturaleza” (1994)

Filmografía de Brie Larson

• “Kong: la isla calavera” (2017)

• “La habitación” (2015)

• “Comando especial” (2014)

• “Las vidas de Grace” (2013)