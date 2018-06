El camino a las 10 nominaciones de “Vuelven”

“Vuelven” fue un proyecto arriesgado que le ha dado a su equipo grandes satisfacciones; si no, pregúntenle a su productor, Marco Polo Constandse, quien en entrevista comparte que este filme “no tenía una naturalidad comercial. Tuvimos la suerte que llegó el apoyo de Videocine, que no solo es distribuidor sino también coproductor de la película —junto con Filmadora Nacional—, que creyeron en Issa López y en su guion, en mí como productor por la relación y colaboración que hemos tenido ya de mucho tiempo”.

La cinta que mañana competirá por 10 premios Ariel fue un “Proyecto que fue difícil de levantar en términos de presupuesto, por la carencia de actores de renombre, atractivos para las taquillas. Pero de inicio sabíamos que teníamos un guion sólido... Eso nos ayudó a levantar la película que ahora la vemos nominada al Ariel, gran parte del equipo está nominado, pura gente que se subió por amor al proyecto”, comenta Marco Polo.

Por lo pronto, “Vuelven” ha ganado en 25 festivales internacionales. “Para nosotros recibir 10 nominaciones de la Academia Mexicana es muy importante. Y otra cosa importante es que uno no hace las películas para ganar los premios, pero nos sirven como una plataforma para que las películas se puedan ver más”, agrega.

Sobre la dirección y guion de Issa López, Marco Polo no tiene más que alabanzas para su trabajo, “—Issa— tiene una carrera impresionante: ha tacleado desde proyectos comerciales y comedias hasta proyectos de una seriedad como ‘Vuelven’. Es una mujer que además de venir del guion, viene de la literatura. En el caso de ‘Vuelven’, nos entregó un guion muy trabajado, muy pensado. Tiene esa capacidad de no dejar descansar el guion. Nunca dice ‘aquí termina la guionista y ahora empieza la directora’. Y eso, en mi caso, que me considero un productor creativo, es muy rico tener esa apertura y capacidad de trabajar con quien sigue creciendo su proyecto. La conozco de mucho tiempo; fui asistente de dirección de su primera película, ‘Efectos Secundarios’; fui director de la segunda unidad de ‘Casi Divas’; trabajamos después en ‘La Boda de Valentina’, donde ella fue guionista. Siempre hemos tenido una relación creativa muy cercana. En ‘Vuelven’, para ella era importante mostrar que era capaz de dirigir un cine diferente al que ya había hecho antes”.

Talento. Elenco infantil de la cinta “Vuelven”. ESPECIAL

—¿Cómo fue tu primera experiencia cuando viste terminada “Vuelven”?

—Para mí, que me metí hasta la cocina, es difícil decirlo, creo que nunca la vi una “primera vez”, la vi todo el tiempo, constantemente, desde que se concibió, en cada fase de su creación. La vi en el rodaje, la vi durante toda la edición, la vi cuando se hicieron los efectos visuales, cuando se hizo el sonido. No creo que nunca haya tenido esa experiencia de “verla por primera vez”, la estuve viendo a lo largo de toda la experiencia de crearla. En todo caso, creo que podría decir una experiencia similar a “verla por primera vez” fue verla en uno de sus estrenos de festivales, con un público extranjero; fue un fenómeno muy particular, una reacción increíble del público, una sensación genial al ver el universo de la película con esos espectadores. Es muy bonito ver cuando la gente se conmueve, la gente felicita a los realizadores. Es muy lindo darte cuenta que le apostaste al proyecto correcto y que el resultado le fue fiel a la idea original.

—Una cosa que tiene la película es que posee la capacidad de magnetizar al espectador. No puedes retirar los ojos de la pantalla, te atrapa.

—El guion fue el gancho para todo. Leyéndolo entendías el sentimiento y los personajes. En todo caso, había mucho trabajo que hacer porque el filme tiene un mundo de fantasía que había que crear. El terreno de los efectos visuales en México no es nada fácil. Había que hacer un diseño de producción importante para aterrizar en este mundo. Cuando terminas de filmar y comienzas a editar, todavía no hay ese universo, falta la parte de los efectos. Nos costaba que la gente se imaginara lo que queríamos lograr. Curiosamente, las actuaciones eran tan sólidas, el guion era tan fuerte, que la gente lograba entrar en el relato.

—Los niños juegan un papel sustantivo para que la película funcione, ¿cómo se vivió desde tu punto de vista la parte del casting del filme?

—Esa era la única preocupación real que yo tuve como productor. Para mí era la clave para que la película funcionara. La cinta estaba respaldada en la capacidad que pudieran tener los niños que eligiéramos. Fue un trabajo grande de Isabel Cortazar, que fue nuestra directora de casting. Se vieron más de 600 niños de distintas edades para encontrar a los personajes principales. Hubo un trabajo muy fuerte también con Fátima Toledo, una acting coach que se especializa en actuación para niños, y que estuvo involucrada en cintas como “Ciudad de Dios” y “La Jaula de Oro”. Con ella hicimos un taller de tres semanas intensivo para lograr lo que Issa tenía en mente.

—¿Pensarías que “Vuelven” tiene la constitución para trascender como una película de culto en México?

—Sinceramente, creo que sí. Me parece que “Vuelven” ya se está convirtiendo en esa película. La estrenamos en diciembre y tras tantos premios internacionales de género la gente está muy al pendiente de lo que sucede con la cinta. Creo que sí porque es el tipo de cosas que le pasan a este tipo de películas cuando caen en su nicho natural. Tuvimos un estreno comercial y salimos contra “Coco”, así que no nos fue como nos hubiera gustado, pero la película no pasó al olvido porque tiene ese nicho, ese público que disfruta el género, que es algo en lo que la película es sólida y entrañable. Nos parece que en ventanas como el streaming, el DVD y el Blu-ray la película va a vivir muy bien.

—¿Podemos esperar de parte de Filmadora Nacional más películas de riesgo?

—Sin duda. Filmadora Nacional surge como una compañía que espera ser un semillero de talento, con una apertura muy fuerte. Nuestra apuesta siempre ha sido hacer películas que lleguen al público pero también que tengamos a cineastas más arriesgados a los que esperamos seguirles abriendo la puerta. Ahora estamos terminando una película, por ejemplo, que se llama “Detrás de la montaña” de David Romay que es un road trip de un niño que busca a su papá, que tiene más el mood de una cinta de autor; en contraste, a finales de año estrenaremos “Guadalupe-Reyes”, una comedia. Me gusta pensar que Filmadora Nacional es una productora que siempre va a estar en el balance entre lo comercial y lo autoral, que hará cosas sustentables económicamente, pero que igual es un lugar al que puedan acercarse cineastas sin importar la viabilidad comercial de su proyecto.

TOMA NOTA

Nominaciones al Ariel de “Vuelven”

• Dirección (Issa López)

• Guion Original (Issa López)

• Revelación Femenina (Paola Lara)

• Revelación Masculina (Juan Ramón López)

• Coactuación Masculina (Tenoch Huerta)

• Diseño de arte

• Edición

• Efectos visuales

• Maquillaje

• Sonido