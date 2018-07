El actor juvenil del momento se va al Mundial

Luego de terminar con éxito la telenovela “Hijas de la Luna” en Televisa, el actor juvenil Mario Morán se prepara para disfrutar de unas vacaciones en Rusia y aprovechar los últimos días del Mundial, de igual manera se irá a Madrid, España, por cuatro meses para tomar unos cursos de actuación para seguir desarrollándose como histrión. Y también se va con la buena noticia de que está nominado a los Kids Choice Awards México en la categoría de Mejor actor por la telenovela “Muy Padr3s” que se transmitió por Imagen Televisión.

“Estoy feliz, muy en lo personal varias veces fui invitado a este evento y jamás me imaginé que me fueran a nominar tan pronto. Nunca me he casado con ninguna empresa y sabía que con este personaje que hice para Imagen Televisión iba a ganar más cosas, porque desde que me lo platicaron, me enamoró. Ya tenía propuesta de otras televisoras y tal vez en otro momento hubiera aceptado las ofertas, pero creo que este personaje era el que necesitaba en mi carrera y fue el que me hizo crecer muchísimo y no me falló”. En “Muy Padr3s” interpretó a un papá soltero.

Mario destaca que ahora que ya tiene más experiencia en la televisión y en el cine, se da cuenta que cada rol que le ha tocado interpretar ha llegado en el momento exacto de su vida profesional. “Mi debut fue en Televisa con ‘Pasión y poder’, hacía el triángulo amoroso con Michelle Renaud y José Pablo Minor y fue muy raro, porque luego entré a Telemundo a hacer el antagónico en ‘La Doña’ donde era un chavo súper rebelde, jugaba del antagónico juvenil sin llegar a ser el malo de la historia y nada que ver con ‘Alan’ que hice en Imagen TV donde era un papá soltero que tenía en contra la edad con la responsabilidad de un hijo. Y siempre lo que me gusta de mis personajes es que su estandarte hacia lo que piden es el amor y es algo con lo que me identifico mucho”.

Ya rodó “No manches Frida 2”

Hace unas semanas culminaron las grabaciones de “No manches Frida 2” donde Mario volvió a retomar su personaje de “Cristobal”, esta cinta es protagonizada por Omar Chaparro y Martha Higareda, se rodó en Puerto Vallarta y se estrenará en 2019. Y en el intervalo de la primera parte y esta segunda, también filmó “Más allá de la herencia” con Dulce María, que espera pronto también se anuncie su estreno en salas de cine. Destaca que ha tenido la fortuna de desarrollar su carrera tanto en televisión como en cine.

“Yo estoy encantando de volver a experimentar con las cosas que vi en la primera parte. En muchos años no se habían hecho segundas partes en películas mexicanas. Entonces, el estar en proyectos que son parteaguas, me llena más; son regalos de la vida que llegan por sorpresa, esta película es como regresar a casa”.

La segunda entrega girará en cómo alumnos y maestros ayudarán a que la SEP no cierre la escuela donde estudian. Y la única forma de que no la clausuren es participando en un evento de intercolegiales que se va a llevar a cabo en Puerto Vallarta.

Regresando de España, Mario tiene en puerta otras dos películas para comienzos de año de las que todavía no puede hablar. De hecho, el viaje a España es porque también hay la posibilidad de que realice una serie allá.