El acordeón tradicional llega desde Argentina

Chango Spasiuk vuelve a nuestra ciudad luego de que se presentara en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) cuando Argentina fue el país invitado, sin embargo ahora prepara un nuevo espectáculo para el público tapatío.

Sobre su relación con el país, el compositor y acordeonista comentó en entrevista telefónica: “Siempre hay algo que ha pasado de México por la vida de uno en la Argentina: desde Frida, Rivera, Octavio Paz, incluso Cantinflas en el cine cuando éramos niños y veíamos sus películas, o El Chavo. Por eso me da mucha alegría poder visitarlos. Cuando fui a Guadalajara tuve poco tiempo, ahora tendré dos semanas”.

Representante del género del chamamé, originario del noreste de Argentina, Spasiuk tiene una carrera musical con tres decenios, en los que ha sido elogiado por su capacidad de componer. De su inquietud por escribir nueva música en este género tradicional de Argentina, dijo: “El compositor nace cuando uno siente que no puede decir todo a través de lo que ya han compuesto otros. Hay intérpretes bueno, maravillosos. Otros que no somos tan geniales pero tenemos una necesidad de encontrar un sonido que diga algo que uno necesitamos decir. El reto está en tratar de encontrar la voz propia, y una construcción personal de esos elementos que están en la tradición en donde uno nació. No es como a veces se dice, que ‘la tradición es limitada y necesita más’, que ‘suena viejo y se tiene que modernizar’. No lo veo como esa discusión básica: la tradición es bella como es, es completa, pero surge el compositor cuando uno necesita su propia voz”.

En cuanto a las presentaciones que tendrá, también estará en el Festival Internacional Cervantino, Chango Spasiuk agregó: “En los conciertos para este tipo de giras hago como una pequeña lectura de la tradición del chamamé, donde nací, con polkas rurales, rancheras, pero no como se conocen en México, sino como un vals que ha pasado por las zonas agrestes. Reinterpreto algunos compositores tradicionales, gran parte de las composiciones que toco son mías, nutridas en esa tradición. Es un concierto muy dinámico, con mucha música instrumental, pero también con música cantada. Las canciones hablan de los paisajes, de las historias de donde vengo, donde los agricultores cultivan la hierba mate, tradicional de la región de Chamamé. Como mi concierto no es un concierto solo para fans, ni voy a presentar un disco, es una síntesis de mi música en este momento, producto de 30 años de hacer música”. La instrumentación con la que llega Chango Spasiuk a México es en formato de quinteto, con acordeón, guitarra, percusión, violín y violonchelo, para que todo el público lo disfrute.

De la coincidencia de instrumentos, el músico comentó sobre los aspectos que ligan a las diferentes músicas folclóricas en el continente: “He escuchado música folklórica de México, hay elementos parecidos, como el huapango. Son elementos en común, aunque sean totalmente diferentes. Provienen de los jesuitas, franciscanos, de la música barroca, la migración, lo mestizo y criollo. En el chamamé están todos esos elementos. Obvio que con el paso del tiempo en cada región se ha tenido un desarrollo diferente de esos elementos”.

TOMA NOTA

Asiste

Chango Spasiuk en la Explanada del Instituto Cultural Cabañas

15 de octubre a las 18:00 horas

Evento gratuito