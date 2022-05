"'El Valet' es el testamento fílmico de Carmen Salinas": Eugenio Derbez

Eugenio Derbez y Samara Weaving enfrentarán una serie de malentendidos que los llevará a vivir un choque cultural en la cinta “El Valet”, un filme que ya se encuentra disponible en la plataforma de Star+.

El largometraje estelarizado y producido por Eugenio Derbez es el remake de una exitosa comedia francesa del mismo título que se filmó en 2006.

De acuerdo con la historia, una estrella de cine de fama mundial, “Olivia” (Samara Weaving), tiene un amante casado, “Vincent” (Max Greenfield), y la foto de un paparazzi los descubre; sin embargo, un valet, “Antonio” (Eugenio Derbez), aparece por accidente en la imagen y deberá hacerse pasar por el novio de la actriz, un engaño que pondrá de cabeza la vida de “Antonio”.

Visibilizar a los latinos

En entrevista con EL INFORMADOR, Derbez se refirió a esta película como “una carta de amor” a los trabajadores latinos en Estados Unidos, y comenta que “cuando el guion cayó en mis manos, vi la oportunidad no solo de hacer una película divertida sino, también, de hablar un poco de nuestros paisanos que viven del otro lado; así, cuando rescribíamos en guion, en 2016, el año que llegó Trump al poder, nos dimos cuenta de que había que darles mayor visibilidad”.

Lo anterior, explica el actor, “no era tanto hacer algo político sino las ganas de que fuera una comedia con una segunda capa donde se hablara de lo importantes que son los latinos en los Estados Unidos, a los que a veces no se ve o se valora de la manera correcta y en esta cinta vi la oportunidad, por eso es como esa carta para ellos”.

Retos de la producción

Por su parte, Samara Weaving, comparte con esta casa editorial que el papel que desempeñó tuvo rasgos demandantes, “sobre todo porque nadie se compadece de la gente famosa —explica—, no importa lo mucho que intenten justificarse; de este modo, volver al personaje creíble, desde lo que deja ver el script en torno a su relación con ‘Antonio’ y cómo consigue cambiar su perspectiva, espero haberlo logrado y que la gente lo perciba”.

Ahora bien, aunque Derbez se involucra desde la producción en sus proyectos, destaca que “producir en Hollywood es lo más complicado que te puedes imaginar; como hay demasiado dinero invertido, muchos opinan y tienen poder para hacerlo. Yo venía de un mundo en el que se hacía lo que yo decía, yo decidía y ordenaba, no tenía problema. Aquí todo es una batalla y una discusión, y tratar de unir estos mundos en la comedia era complicado, y producir un largometraje que además habla de la cultura latina lo es todavía más, implica pelear cada punto”.

Asimismo, el elenco es muy diverso y eso es algo que el actor planteó desde la preproducción, “queríamos mostrar parte de la realidad de lo que Estados Unidos es, porque en todo lugar hay gente de color, asiáticos, hindús, queríamos reflejar eso en la cinta, porque incluso entre quienes hablamos en español hay diferencias, y eso se ve en cualquier valet parking, cualquier cocina”.

Un testamento fílmico

Finalmente, “El Valet” será también recordada como el testamento fílmico de la legendaria actriz mexicana Carmen Salinas —quien murió este pasado 9 de diciembre—, algo importante para Derbez pues “era un ícono y no solamente en México sino en toda Latinoamérica, y haber tenido la fortuna de trabajar con ella en este proyecto, que fue el último de sus largometrajes, es una bendición para mí”.

Con todo, el actor enfatiza que el deceso de la actriz “fue muy duro para mí, también, porque después de convivir con ella durante la filmación pues, ella fue muy cercana a mi mamá y sentí esa conexión, como si ella fuera mi propia madre. Además, ella tenía muchas ganas de ver la cinta terminada, mandaba mensajes de texto preguntando, pero por desgracia no pudo verla”.

Azcárraga le responde a Derbez

El jueves pasado, Derbez declaró que está vetado en Televisa, supone, por sus opiniones sobre el Tren Maya; a lo que ayer el dueño de esa televisora, Emilio Azcárraga, le respondió a través de sus redes sociales; para ello utilizó algunas frases icónicas de los personajes del comediante: “Neta @EugenioDerbez, antes de decir que estás vetado, pregúuuntame, caon. De otra manera voy a pensar que no eres un cuate normal. Óigame no, óigame no. Lo que declaraste sobre un supuesto veto de Televisa, fue horribleee", señaló.

El empresario rechazó que exista un veto en Televisa hacia Derbez y agregó: “Tú y yo sabemos que la verdadera razón es que estás enojado porque quieres que te regalemos nuestros derechos de ‘La Familia Peluche’. Ya cooortale mi chavo”, dijo.