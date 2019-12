"El Club", ¿Estás dentro o fuera?

A lo largo de 25 capítulos de media hora, “El Club” presenta la historia de dos amigos que lanzan una app de citas al tiempo que se dan cuenta que es más lucrativo vender MDMA (éxtasis). Lo que empieza como algo “divertido” se transforma en un juego peligroso que pone en riesgo su vida.

La serie fue creada por Camila Ibarra y producida por Argos Comunicación. El rodaje de “El Club” duró cuatro meses en locaciones como Ciudad de México y Puerto Vallarta.

En los roles protagónicos están: Alejandro Speitzer, Minnie West, Axel Arenas, Ana González Bello, Jorge Caballero, Sofía De Llaca, Arcelia Ramírez, Alejandro Puente y Vicente Tamayo, y son justo los dos últimos, quienes en entrevista dan detalles de esta serie que podría estrenar su segunda temporada en el 2020.

Cuando el guion de “El Club” llegó a las manos de Alejandro Puente, éste no dudó en dar vida a “Santi Caballero” -hermano de Alejandro Speitzer-: “Cuando leí el primer guion me emocioné muchísimo, lloré un par de veces de emoción. Cuando empezamos a grabar nos seguíamos sorprendiendo por qué no sabíamos que otras cosas iban a pasar en la historia. Fue un proceso de sorpresa, de emoción y de mucho trabajo”, explica el actor.

Aunque el mundo de las drogas es un tema clave en “El Club”, Alejandro Puente resalta que este tópico es tan solo el detonante para presentar a personajes que reflejan soledad: “Estos personajes están representándonos a una generación que nunca habíamos tenido lugar en pantalla. Somos millennials, que además de tener ganas de vivir, no solo nos interesa irnos de viaje; también, queremos conectar, poder hablar de temas con nuestros amigos, de los cuales usualmente no podemos”.

La producción desarrollada exclusivamente para Netflix México, exhibe el encuentro de un grupo de jóvenes con el mundo real y la madurez que deben enfrentar para responsabilizarse por sus actos: “Son personajes que sufren como nosotros, que tienen problemas, que intentan dejar su huella en el mundo y también se equivocan, les duele, se enamoran y desenamoran. En esta serie, las drogas son un motivo para hablar de la humanidad que tenemos y que a veces también estamos perdiendo. Son personajes que intentan encontrar su lugar en el mundo”.

Oportunidades a la vista

Alejandro Puente destaca el gran momento que el entretenimiento mexicano viven ante la apertura de nuevos formatos e historias: “La gente decide desde el primer minuto del capítulo uno si le interesa o no la historia. Ahora con los maratones, el público también te dice si quiere una segunda temporada o no desde el primer día de estreno”.

A la par que llegan más proyectos para plataformas digitales y de cine, Alejandro Puente también forja carrera en los escenarios teatrales, y tras la extensa temporada y gira con “La sociedad de los poetas muertos”, junto a Alfonso Herrera, el joven actor seguirá abogando por conectar con historias y personajes más complejos.

“Quiero aprovechar estas oportunidades con nuevas plataformas y contenidos; me gustaría seguir haciendo historias que nos interesen contar. Como artista tengo claro que me gustaría seguir presentando proyectos que resuenen en mí y que puedan hacerlo en alguien más”.

. El actor Vicente Tamayo (izquierda) en una escena con Alejandro Speitzer.

“El Club” con toque tapatío

Otro de los actores principales de “El Club” es el tapatío Vicente Tamayo, quien hace el personaje de “Nico”, un junior que le pone la sal y la pimienta a la trama; en entrevista habla de sus emociones en torno al proyecto que tiene cautiva a la audiencia nacional: “Esta es una serie totalmente mexicana creada por Argos de Epigmenio Ibarra y dirigida por Camila Ibarra para Netflix. Se estrenó el 15 de noviembre y ha estado en los primeros lugares de la plataforma tanto en Latinoamérica como en España; estamos muy contentos. No había mucha promoción, no hay una cuenta de Instagram oficial por ejemplo, o espectaculares y tal, pero al ver la respuesta que ha tenido la serie, se ha generado mucha polémica en redes sociales”.

Destaca que entre todos han hecho un trabajo de promoción para que más gente se entere del proyecto: “Trata de la juventud actual, cómo vive y los alcances que tiene tanto en la alta sociedad como en la que no lo es tanto. Se desarrolla la trama de una manera muy realista y muy actual”.

Vicente señala que ahora los jóvenes crecen mucho más rápido y toman decisiones y acciones de gente adulta a muy corta edad, “la serie como tal te abre los ojos de una manera muy general a lo que hay, y te presenta cómo te puede ir si te conduces bien o te conduces mal”, finaliza.