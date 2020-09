"El Chavo del 8 metalero" existe, es argentino y le gustan sus memes

Roberto Gómez Bolaños dejó un personaje que se ha vuelto tan popular que incluso algunas personas de Latinoamérica lo abrazan al formar parte de sus vidas. Nos referimos a "El Chavo del 8", un niño huérfano que vivía en una vecindad donde hacía de las suyas junto a sus amigos "Quico" y "La Chilindrina", pero que también era querido por sus vecinos como "Doña Florinda", "Don Ramón" y "Doña Cleotilde".

En días recientes ha sorprendido la apariencia de un hombre al que han denominado: "El Chavo metalero", luego que tiene una gran similitud al actor mexicano fallecido el 28 de noviembre de 2014 a los 85 años.

Decenas de memes han vuelto viral en Facebook y demás redes sociales a este hombre, aunque una duda persiste entre los usuarios, pues no todos saben quién es.

La verdad es que se trata de Phil Claudio González, un músico profesional de nacionalidad argentina que decidió tomarse unas fotografías sin saber que se convertiría en una celebridad.

Mensajes como "El chavo del 8 creció y se volvió metalero" y "El chavo metalero es lo mejor del nefasto 2020" son algunos de los que se han difundido a través de redes sociales, e incluso se ha recordado una escena en la que junto a sus amigos tocan unos instrumentos caseros.

Sin embargo otros han hecho alusión a escenas de programas y películas, tales como "Los Simpson" y "Fragmentado".

El integrante de Perfectos Extraños producciones ha realizado publicaciones en su cuenta de Facebook relacionadas con la oleada de memes que le han hecho debido a su parecido con "Chespirito".

"¿No se cansaron todavía? Hay muchas más, eh... Me cago de risa con el meme. Quien lo hizo me hablo pidiendo disculpas. No me enojo ni mucho menos (...) Es un meme nada mas (sic) pelotudo. Es para reírse (sic) un poco. No para bardear", afirmó.

No obstante, en sus publicaciones de Facebook han abundado las respuestas con algunos de los memes realizados, por lo que él ha pedido en sus publicaciones relacionadas con su trabajo que no lo hagan.

El músico Phil Claudio Gonzales, sin ahondar en detalles, ha asegurado que realizará una transmisión en vivo esta noche para contar algunas cosas.

