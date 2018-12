“El Chapulín Colorado” muestra su poder en la Comic Con de Brasil

Superhéroes de la talla de “Batman”, “X-Men”, “Spiderman”, “Deadpool”, “Iron Man” y hasta personajes de anime como “Goku”, “Naruto” y “Caballeros del Zodiaco”, “no contaban con la astucia” de “El Chapulín Colorado”, quien desfiló y convivió junto a ellos durante la quinta edición de la Comic Con Experience de Brasil (CCXP18).

El actor, comediante, guionista y productor mexicano Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” (fallecido en 2014), llegó a la televisión brasileña en 1984 con el programa “El chavo” y tres años después se estrenó “El chapulín”.

Desde entonces, los programas se mantienen en pantalla. Su éxito, comentan los brasileños, se debe a que es una serie muy graciosa y entretenida, muestra situaciones simples que hacen reír y con las que se identifican, además de transmitir valores y reunir a las familias.

Por ello, en la Comic Con los jóvenes no dudaron en disfrazarse de “El chapulín colorado” y portar orgullosamente su arma más poderosa, el “Chipote chillón”.

De esta manera, el peculiar héroe sin súperpoderes se convirtió en el único superhéroe mexicano en este evento, que por quinto año consecutivo conjugó lo mejor de los cómics, series, películas, videojuegos y literatura.

NTX / R. Guzmán

Figuras en miniatura y algunos productos con su escudo, un corazón con las iniciales CH, se vendieron durante los cuatro días que se realizó la convención, del 6 al 9 de diciembre.

Conscientes del gran cariño que se le tiene tanto en Brasil como en toda Latinoamérica, Multishow, canal de televisión brasileño de la operadora Globosat, montó un stand en su honor dentro de la CCXP18, el cual figuraba un pedacito de la vecindad con el famoso barril en el cual vivía “El Chavo” para que los asistentes pudieran tomarse una foto.

Los organizadores también prestaban a los asistentes artículos de utilería como sombreros de “El chavo” y “Quico”, así como cartones con las frases más famosas de todos los personajes, incluida “Doña Florinda”.

NTX / R. Guzmán

“¡Ai, que burro!, dá zero para ele!” (¡Qué bruto, póngale cero!), “Cale-se, cale-se, que vocé me deixa” (Cállese, cállese, que me desespera), “Pipipipipi”, “Foi sem querer querendo” (Fue sin querer queriendo), “Nao se misture com essa gentalha” (No te juntes con esa chusma), se leía en los letreros.

Así como “¿Nao querer entrar e tomar una xícara de café?” (¿Le gustaría pasar a tomar una tacita de café?), “Venha tesouro” (Vámonos, tesoro) y “Ninguém tem paciencia comigo” (Es que no me tiene paciencia).

Con su creatividad, “Chespirito” trascendió lenguas y fronteras. En Brasil y el resto de Latinoamérica sus programas se convirtieron en elementos de integración familiar, por ello tanto abuelos como padres, hijos y nietos, lo conocen.

Con más de tres décadas al aire, Gómez Bolaños se convirtió en un fenómeno social y los propios actores de doblaje son personas muy queridas en el país.

AC