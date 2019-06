El “90’s Pop Tour” se despide de Guadalajara

No hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se venza. Ayer viernes 31 de mayo fue la última vez que el público tapatío pudo ver en vivo y a todo color la gira del “90’s Pop Tour”. El proyecto musical comandado por Ari Borovoy se despidió de Guadalajara desde la Arena VFG y el acontecimiento fue muy especial porque por primera y única vez llegó con su formato 360 grados a la ciudad, pues las veces anteriores que la gira estuvo en la Perla Tapatía, se presentó con una escenografía acondicionada para el Auditorio Telmex.

El espectáculo que hacen Kabah, The Sacados, Caló, JNS, Mercurio, Magneto y OV7 sufrió un retrasado de casi una hora, cerca de las 21:50 horas comenzó el show y el público ya esperaba impaciente, sin embargo, la recompensa fue a manos llenas pues el concierto duró tres horas y media, culminando a la 01:30 ya del sábado 1 de junio.

La velada tuvo momentos muy memorables pese a la mala acústica del evento. El pasado 29 de mayo Ari cumplió 40 años de edad, y por tal motivo desde el escenario sus compañeros de OV7, Lidia, Mariana y Óscar, le cantaron las mañanitas. Además, cuando cantaron en solitario recibieron una gran ovación por parte del público que se extendió un par de minutos.

Por otro lado, las JNS hicieron un llamado a la igualdad y a la inclusión, ellas han conquistado con su música a un público diverso y a propósito de que junio es el mes del Orgullo, no dejaron pasar la oportunidad de hablar de amor y respeto.

El espectáculo también fue muy importante porque era la primera vez y también la última que los tapatíos verían en la gira de los “90’s Pop Tour” a Kabah en el desarrollo de este proyecto, por el que han desfilado las estrellas más importantes de esa década. La velada de hecho inició con “Antro”, tema icónico en la carrera de esta agrupación.

Canciones como “Enferma de amor”, “Formas de amor”, “Enloquéceme”, “Chicas chic”, “Bikini a lunares amarillos”, “Para siempre” y “La vida que va”, entre otras, encendieron los ánimos del público presente, que cantó y tarareó todos y cada uno de los temas que formaron parte del set list del concierto.

Como ya es sabido, las agrupaciones se dividían entre unas y otras para cantar los temas de los otros y de los propios, había mezcla de voces y performances divertidos y sensuales, por ejemplo, la quebradita tuvo un momento crucial con “Pónganse botas, quítense tenis” y la parte seductora vino cuando todos los hombres de la gira le bailaron cadenciosamente a una joven del público.

El cierre fue de lo más memorable, porque las melodías más emblemáticas fueron la cereza en el pastel, como “Vuela vuela”, “Entre azul y buenas noches”, “La calle de las sirenas” y “No es obsesión”. Todos y cada uno de los integrantes de las distintas agrupaciones se manifestaron felices y emocionados del cariño que Guadalajara les tiene.