Eiza González culpa a AMLO por asesinato de Giovanni López

Eiza González se lanzó nuevamente en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador, esta vez hizo responsable al Mandatario de la muerte de Giovanni López a manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, sin embargo usuarios se mofaron de la actriz y corrigieron su postura.

"Y Giovanni???? Vamos a seguir haciendo como que eso no sucedió??? @lopezobrador_", escribió González en Twitter.

Y Giovanni???? Vamos a seguir haciendo como que eso no sucedió??? @lopezobrador_ — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) June 8, 2020

Algunos cibernautas respondieron a favor de la actriz, pero muchas personas explicaron que la responsabilidad era del gobernador de Jalisco.

Tras el comentario, Eiza se hizo tendencia en redes sociales. La actriz de "Bbay Driver" se rectrató y contestó a las críticas.

"Cuando un tema escala a nivel nacional como tal. No solo queda a nivel estatal. La brutalidad policiaca es un problema que le incumbe al gobierno, y porque no se le puede cuestionar al gobierno? Por algo pagan impuestos. No quieren sentirse protegidos? Es un problema importante".