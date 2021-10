Edith Márquez vuelve más mexicana que nunca; promueve “Qué ironía” con Nabález

“La reina de los palenques”, Edith Márquez, durante este 2021 ha estado muy activa en la música presentando sencillos nuevos como “Entiende que ya”, “Olvídalo”, “Es complicado” a dueto con David Bisbal y recientemente “Qué ironía” en colaboración con Nabález. Y en rueda de prensa virtual, ambos hablaron sobre esta sinergia que hicieron para desarrollar este tema plagado de mucho sentimiento.

“Justamente es irónico el amor, hablo por mí, normalmente me gusta lo difícil y lo prohibido. Y luego, aunque no conviene, tú ahí estás. Así que ‘Qué ironía’ me encantó, me cautivó, me tocó el corazón, me identifiqué con la canción totalmente”, recuerda Edith, quien luego de escuchar la pieza, preguntó a su equipo quién la había desarrollado.

“Pregunté quién la había cantado porque la hizo magistralmente y me dijeron que Nabález, después me dijeron que era colombiano, y pues había que cantarla juntos porque México y Colombia siempre han sido países hermanos, Colombia ama nuestra música y yo amo a quien ame México. Desde niña siempre he cantado mariachi, en vivo en mis conciertos lo he combinado con mi banda de pop”.

Y es que con este single, Edith presenta su EP de ocho canciones llamado “ Mexicana”, editado por Universal Music. “Entonces, para mí, era importante que este álbum fuera 100% mexicano, por eso es que se llama así”.

Para Nabález fue un placer que Edith eligiera la canción de un colombiano para un proyecto que lleva todo el sello mexicano. Este tema es una autoría de él, Mango y Andrés Parra, resalta que para él es una oportunidad muy grande que Edith cante con él, puesto también lo acerca al público mexicano.

“Es un honor para mí como colombiano, ser parte de un álbum que se llama ‘ Mexicana’ y también ser parte (del proyecto) de una de las mexicanas más respetadas. Con ‘Qué ironía’ le estamos escribiendo a esos chistes tan irónicos que siempre nos hace el amor, pues donde menos queremos amar, ahí es donde el corazón más quiere estar”.

Edith, quien regresa a los palenques después del confinamiento por la pandemia, el próximo 27 de noviembre a Tepatitlán, Jalisco, pues si bien ya había hecho algunas presentaciones en vivo, no así un palenque, se dijo emocionada de volver a tener ese contacto directo con el público.

Cantando los éxitos que la caracterizan donde siempre hay un mensaje importante para las mujeres libres y que se superan a sí mismas.

“Ahora nuestra voz es escuchada, nuestras ideas son tomadas en cuenta, somos mujeres fuertes e independientes, que de alguna manera esto asusta un poco a ciertas personas, pero que la gran mayoría también reconoce este empoderamiento de la mujer y eso también está padrísimo, porque a través de mis canciones, yo he podido tocar el corazón de las mujeres que de alguna forma han sufrido en el amor”.

Además, Edith reconoce que ahora mismo el regional mexicano tiene un boom mayor, y muchos son los artistas que están queriendo hacer colaboraciones y fusiones en este género, ella se siente orgullosa porque nunca lo dejó de cantar y ahora es reconocida por aportarle frescura, y actualidad. Ahora le gustaría hacer colaboraciones con sangre nueva, por ejemplo, con Ángela Aguilar.

