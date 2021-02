Edith Márquez le canta a los patanes

No hay nadie como Edith Márquez para expresar esos sentimientos de amor y desamor que vienen desde las entrañas a través de la música. Hace unos días la cantante mexicana estrenó “Entiende que ya”, una balada ranchera compuesta por José Luis Roma donde la estrella le pone un alto a los patanes, esos hombres que se pasan de listos.

En esta pieza, Edith se da la libertad de decir una grosería muy común y coloquial en México, explica que un principio tenía temor de lo que fuera a pensar la gente, “pero después de oír ciertas cosas como que uno se va soltando. Honestamente creo que este es un tema fuerte, pero habla de una realidad de la que muchas mujeres han o hemos vivido de alguna u otra manera”.

Recuerda Edith que la palabra “cab…” tiene dos significados. “Es bien chistoso, porque el adjetivo calificativo que tiene esta palabra la puedes usar tanto para esta persona que lastima, que hiere y que engaña, así como para una cuestión muy positiva…. como (decir) canta, corre o pinta muy ca…ñón, ¿no? Claro, la canción habla única y exclusivamente de un personaje que es un perfecto cab… y que muchos sí se lo merecen (el calificativo). Porque muchas veces las mujeres no levantamos la voz y nos quedamos calladas y eso la verdad, creo que no está bien”.

Esta canción expresa empoderamiento, porque reflexiona Edith que una mujer puede darlo todo, pero cuando se cansa, así como dice la canción, ella proclama “entiende que ya” y se terminó todo. “Podemos ser muy comprensivas y muy alivianadas, pero ya que llega ese momento, sí dices ‘¡ya estuvo!’. Y bueno, no creo que sea la única ni la primera vez que pase, desgraciadamente va a seguir ocurriendo con este tipo de personajes que existen en la vida y que por ahí andan”.

Expresa que no se ha encontrado en una situación como esta que dicta la canción porque comenzó a trabajar desde niña y se casó muy joven, “luego también me divorcié joven, pero no he estado en esa onda de que a fuerza tengo que estar con una persona para poder ser feliz. La felicidad la construye uno en su vida y poco a poco. El poder poner un pie debajo de tu cama y que el día lo disfrutes al máximo con sus pros y sus contras, (significa) que al final del día aquí estamos, respirando y viviendo, así que no tengo realmente a quién dedicarle esta canción” pero sí está segura que hay mucha gente que se identifica con lo que dice su tema y ella más que contenta de ser un vínculo por el cual alguien se pueda desahogar a través de su música.

Creativa imparable

Durante la pandemia Edith estuvo trabajando con varios compositores y en el transcurso del 2020 desarrolló ocho canciones que son las que irá lanzando poco a poco a manera de sencillos, adelanta que si este tema viene fuerte, las que le siguen son aún más ‘llegadoras’.

“Esta primera parte del disco está conformada por ocho temas, el siguiente se llama ‘Es complicado’ y es un tema de Horacio Palencia; hay otro que se llama ‘Te odio’ de Aitor (de Torai) con Río Roma, también uno más que se llama ‘Remando’ que lo escribimos mi hermana, Bruno Danzza y yo. Está otro que se titula ‘Olvídalo’ que es de Áureo Baqueiro (productor del álbum), así que a puro grande tengo en este disco”.

Expresa que en esta primera etapa de ver que es lo que viene, se tomó la decisión de ir publicando como sencillos los temas que preparó. Edith anhela que pronto se pueda volver a los palenques y a los shows en vivo para cantar “Entiende que ya” y los nuevos temas, pues están muy ad hoc para brindar y compartir en un espectáculo en vivo.

También se siente muy contenta de ser una voz para las mujeres a través de la música, pues resalta que cuando ellas se unen, no hay quien las detenga. Además, también está agradecida con su disquera Universal y su oficina de management Ocesa Seitrack, porque por primera vez en su carrera se está haciendo el lanzamiento simultáneo de esta canción en México y Estados Unidos. Edtih está recargada y renovada con una nueva imagen para refrendar su lugar en el gusto del público.

JL