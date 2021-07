Edgar Ramírez se va de aventura por el Amazonas

Un emocionante viaje por el Amazonas es lo que promete la nueva aventura cinematográfica de Disney: “Jungle Cruise”, un filme protagonizado por Dwayne Johnson, Emily Blunt, Edgar Ramírez y Jack Whitehall; el cual llega hoy a las salas de cine en México y a Disney+ a través de Premier Access.

En entrevista exclusiva con Edgar Ramírez, el actor cuenta que los motivos que lo llevaron a involucrarse en este proyecto fue una “mezcla de cosas. Me encanta toda la gente que está involucrada en el proyecto. Sentí como si me invitaran a una gran fiesta a divertirme. Me encanta el misterio de mi personaje, ‘Aguirre’, y la dualidad que tiene. No quiero revelar demasiado pero él es una especie de villano incomprendido o una buena persona con el corazón destrozado”.

—¿Cuál fue tu reacción inicial cuando leíste el guion?

—Me encantó. Es muy emocionante. Te mantiene en suspenso. Siempre relaciono la película con una especie de juego de mesa, en donde uno va para adelante y luego para atrás, y tienes contratiempos y luego los superas, y luego tienes que comenzar de nuevo. Así es la película, y me encanta esa dinámica.

—¿De qué trata la película?

—Es una gran aventura, en donde todos los personajes están buscando lo mismo, y todos están dispuestos a obstaculizar a los demás para adelantarse ellos o para impedir que los demás obtengan eso que todos quieren y necesitan. Eso la hace divertida y entretenida.

Todo transcurre en el Amazonas. Yo provengo de un país amazónico, así que yo estuve en el Amazonas, y es increíble. La selva es un personaje más, y eso se siente en la película. Esta selva es el pulmón del planeta. Es muy compleja.

En el filme tenemos a un pueblo indígena que vive en la selva y que tiene personajes muy importantes. Ellos entienden la selva, a diferencia de los extraños que vienen de otras partes. Mi personaje está justo en el medio, porque él era un extranjero pero luego se convirtió en una íntima parte de la selva. Él se unió y se identificó con la selva. También dice que, en cierto sentido, la selva le pertenece.

—¿Qué te dijo el director, Jaume Collet-Serra, que quería obtener de tu personaje?

—Jaume quería que los personajes fueran lo más reales posibles, con sentimientos reales y que exploraran el rango completo de emociones, dese la ira hasta el humor. Y eso es algo que todos los personajes hacen en la película; es una cinta que tiene mucho humor y que te recuerda todos los grandes clásicos de humor y aventuras.

Pero mi personaje tiene una tristeza que el resto de los personajes no necesariamente tienen. En cierto sentido, mi personaje vive en su propia ópera. Ha estado sufriendo durante mucho tiempo y acumulando una sed de venganza contra “Frank” -Dwayne Johnson-.

—¿Puedes hablarnos sobre la historia que hay entre “Aguirre” y “Frank”?

—“Aguirre” detesta a “Frank”. Antes solían ser como hermanos. Se prometieron cosas el uno al otro pero debido a ciertas cosas que pasaron, no pudieron cumplir con sus promesas. “Aguirre” le echa la culpa a “Frank”. Ha sido muy difícil para “Aguirre” perdonar y olvidar las promesas incumplidas. Es un hombre que cree en la honestidad, en la importancia de cumplir con la palabra y en la lealtad.

Edgar Ramírez en el papel de “Aguirre”. ESPECIAL/Disney

—¿Cómo es trabajar con Dwayne y qué es lo que él aporta a tu personaje?

—Dwayne tiene mucha personalidad. Es una de las personas más buenas que conozco. Es agradable, compasivo y abierto. Trae consigo luz y alegría cuando entra a una habitación. Se puede sentir una vibración muy alta proveniente de él. Tiene algo ingenuo e inocente. Es curioso y tiene un deseo de experimentar y de vivir plena e intensamente. Y eso lo lleva también al personaje.

—¿Hay alguna persona del elenco de la que te gustaría hablar?

—La película tiene un elenco formidable, que también es una de las razones por las que estaba tan entusiasmado de tomar parte en la película. Emily es amiga mía. Trabajamos juntos antes, en “La chica del tren”, una película muy diferente. Es genial volver a trabajar juntos en una cinta tan divertida y entretenida como ésta. Emily tiene un gran sentido del humor y eso lo lleva a su personaje. Ella entiende muy bien el tono de la película. Es divertida, enérgica y fuerte. Es el tipo de heroína que nos gusta ver en la pantalla grande.

También me gustaría hablar de Dani Rovira y Quim Gutiérrez, que interpretan a los conquistadores de “Aguirre”. Es gracioso porque una de las cosas de las que me di cuenta al rodar esta película es que la mayoría de los actores, que incluyen, por supuesto, a Jack Whitehall, tienen experiencia de comedia. Vienen de la comedia o hicieron comedias. Yo soy el único que nunca hizo comedia. Y encima, mi personaje se la pasa sufriendo todo el tiempo. Así que fue lindo estar rodeado de actores como Dani y Quim que tienen tanta experiencia y que entienden las pausas y los tiempos. Nos juntábamos e improvisábamos algo y jugábamos. Todos los días, iba a jugar, como si me fuera a la plaza a divertirme con mis amigos.

—¿Qué te gustaría que experimente el público cuando vea la película?

—Quiero que la pasen de maravilla y que puedan perderse en un mundo que es único y nuevo para ellos, un mundo que los puede hacer sentir cosas que normalmente no sienten o que no tienen la oportunidad de vivir en su vida diaria. Esta película tiene todos los elementos para ser divertida y para mantenerte en suspenso.

¿Quieres saber más?

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV