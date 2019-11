Ed Maverick pide detener ciberacoso en su contra

El cantante y compositor mexicano Eduardo Hernández, mejor conocido como Ed Maverick, pidió a sus "haters" dejarlo en paz, ya que los insultos se han salido de control.

"Vatos ya en buen plan si tienen arriba de 20 años no traten de insultarme en redes, se ven horribles acosando a un wey menor que ustedes. y meeeenos se escuden en `es un mame no aguantas nada´ mis hue... esto se está saliendo de control y no está bien. Adiós".

El intérprete de 18 años, que este viernes ofrecerá un concierto en Chicago, Estados Unidos, ha recibido a través de las redes sociales mentadas de madre, mensajes de odio, amenazas e imágenes insultantes.

Los internautas no sólo critican su propuesta musical, sino que también se mofan de su físico. Ante tal acoso, Maverick compartió algunos mensajes de los insultos que ha recibido y agregó que lo dejen simplemente pasarla bonito.

"Y cuando digo que se está saliendo de control es cuando recibo este tipo de mensajes, jeje. ¿estoy exagerando? No", escribió junto con algunas capturas de pantalla de los mensajes de sus acosadores.

"Bien atentos a esto neta esto ya no es un juego ni quiero publicidad solo déjenme en paz y pasármela bonito con la gente que sí escucha mi música y le gusta lo que hago, porfa".

El año pasado, Ed Maverick irrumpió de forma oficial en la escena con su álbum debut Mix pa' llorar en tu cuarto, que recibió certificación de Oro por Amprofon.

