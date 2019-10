Ed Maverick descubre nuevos escenarios

Trabajar al día y no dar por hecho las cosas ha sido la clave para Ed Maverick, cantautor norteño que de manera independiente acaparó las listas de popularidad de las plataformas digitales, en especial en “Spotify”, en donde su álbum acústico “Mix pa’ llorar en tu cuarto”, marcó una nueva tendencia y alcanzó de paso un récord, al lograr más de 450 mil reproducciones diarias.

Poco a poco, Ed dejó el anonimato y se dispuso a lograr el sueño que desde pequeño anhelaba para llegar a los escenarios de todos los tamaños y para compartir sus sentimientos acompañado solamente con su guitarra, formato que ahora evoluciona con una banda completa, con quienes ha preparado una nueva gira por todo el país, en la que Guadalajara no podía faltar, teniendo al Teatro Galerías como punto de encuentro con sus fans. La cita para este recital es el próximo 10 de octubre con dos funciones.

“Ahora será un show un poco diferente de lo que ya había presentado en Guadalajara, voy con una banda completa, será la segunda vez que lo haga así. Cuando empecé con la banda pensé que quizá a la raza no le gustaría, porque siempre he estado en solitario con mi guitarra, pero me han dicho que esto es una experiencia bonita y media loca, siempre con sentimientos en el aire”.

Aunque el reconocimiento nacional ha sido inmediato, Ed señala no preocuparse por lo que le depara el futuro, siempre y cuando la música siga presente, por lo que agradece que nominaciones a premios de prestigio como Las Lunas del Auditorio -en la categoría Revelación del año-, sean buen ejemplo de que ha realizado bien su trabajo, siempre desde la honestidad, mismo que ahora le abre las puertas de llegar a otros países, como Estados Unidos.

“Personalmente no importa mucho el qué dirán, yo digo lo que pienso tal cual y a quien le guste está bien y a quien no también, no es obligatorio empatizar conmigo. Mi ambición es conectar con la gente y expresarme a través de la música (…) las nominaciones son importantes, no es algo que yo busque o por lo que esté. Sin embargo es bonito este tipo de reconocimiento”.

Nuevos horizontes

Más allá de la popularidad que Ed Maverick disfruta en redes sociales cuando estrena una canción o sencillamente con saludar a su público, el cantautor nacido en Chihuahua considera que los los hits virales no se comparan con el recibimiento caluroso que tiene en cada una de las ciudades de su gira, en donde el apoyo del público se refleja con recintos llenos.

“En todos lados me reciben con mucho cariño y eso es bonito, sigo conociendo gente. Es curioso que te vas dando cuenta que sí tenemos cosas que nos identifican como mexicanos, pero a la vez no todos somos iguales, eso se me hace interesante, no lo comprendo mucho, pero es algo que quiero seguir disfrutando”.

Eso ha animado a Ed a explorar nuevos escenarios fuera de México, teniendo a Estados Unidos como uno de los primeros países en figurar en su gira internacional, y aunque considera que el territorio estadounidense será clave, el llegar a otras partes del continente americano y del mundo es una meta latente para definir cuál sería su mayor reto fuera de su país natal.

“Iré por primera vez a tocar en Estados Unidos y con muchas cosas más, el año que viene será pesado, pero sé que probablemente sea uno de mis mejores años”.

Para la agenda

Ed Maverick en concierto, en el Teatro Galerías, el próximo 10 de octubre, a las 20:00 horas (con boletos agotados). Ya hay una nueva función a las 17:00 horas. Boletos: desde $200 a $450 pesos.