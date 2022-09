EMMY 2022: Los premios ofrecen noche plural y diversa

La televisión estadounidense tuvo su noche dorada este lunes 12 de septiembre a través de la ceremonia 2022 de los premios EMMY, celebrados desde el Microsoft Theater en Los Ángeles, California, donde las series “The White Lotus”, “Ted Lasso” y “Succession” se coronaron con los premios más importantes de la velada en las categorías de mejor miniserie, mejor serie de comedia y mejor serie dramática, respectivamente.

En su oportunidad, Jason Sudeikis, tras saber que “Ted Lasso” se coronó como mejor serie de comedia, dijo: “Este programa es sobre las mentiras y las verdades, sobre lo bueno y lo malo, y nuestras respuestas a todo esto. Nos vemos en la temporada tres”. Mientras que Jesse Armstrong, productor y guionista de “Succession”, señaló: “estamos muy honrados por este honor, es un esfuerzo de equipo”, además, bromeó con el nombramiento de Carlos III como rey.

La conducción de los EMMY estuvo a cargo de Kenan Thompson, quien ofreció un musical muy divertido rememorando los temas clásicos de series como “Friends”, “The Brady Bunch”, “Law & Order”, “Stranger Things” y “Game of Thrones”.

Mientras el comediante hablaba de que “la televisión es todo lo que tenemos”, hizo varios chistes sobre plataformas como Netflix y HBO Max, la primera por la baja de sus suscriptores y la segunda por los cambios internos que se han hecho y que han provocado la cancelación de varios proyectos. Incluso, cuando estuvo bromeando con las celebridades, dijo que Zendaya a sus 26 años es muy joven para seguir haciendo papeles de adolescente, pero muy vieja para andar con Leonardo DiCaprio, luego de que trascendió que al actor solo le gustan las mujeres menores de 25 años.

Cuando Zendaya ganó como mejor actriz por “Euphoria”, se mostró muy conmovida por la respuesta que el público ha tenido con este proyecto: “Mi deseo más grande es que ‘Euphoria’ ayude a la gente y que la gente comparta sus historias conmigo”.

La noche tuvo momentos muy importantes sobre representación e identidad, por ejemplo, cuando Sheryl Lee Ralph ganó como mejor actriz de reparto en la serie de comedia por “Abbott Elementary”, cantando emotivamente y externándole al público: “no se les ocurra jamás rendirse”, porque los sueños sí se hacen realidad, al menos para ella.

También, hubo un momento emotivo cuando la cantante Lizzo ganó el Emmy en la categoría de mejor show de competencia por “Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls”, pues ella como mujer negra y de cuerpo diverso, desde pequeña quería ver contenidos como el que hizo en la televisión. “Cuando era pequeña solo quería verme a mí misma en este medio, a alguien gorda, negra y hermosa como yo”.

En ese sentido, también se galardonó a la actriz Geena Davis con el Governors Award por darles representatividad a las mujeres en el entretenimiento a través del Instituto Geena Davis sobre Género en los Medios. “Este es un reconocimiento a nuestra misión y significa mucho para nuestro equipo. Así como Lizzo sabe que la TV puede impactar sobre cómo la gente se ve a sí misma, con este instituto hay mucho por trabajar y por hacer”, dijo Davis, y aprovechando que estaba en un foro repleto de productores, guionistas y directores, los instó a sumarse a la causa, ya que su equipo de trabajo está dispuesto a colaborar para que sobresalga la representatividad de las minorías en los medios.

Mejor serie de drama

Succession

Mejor serie de comedia

Ted Lasso

Mejor miniserie de drama o película para la televisión

The White Lotus

Mejor actor en una serie de drama

Lee Jung-jae por Squid Game

Mejor guion en una serie de drama

Jesse Armstrong por Succession

Mejor dirección en una serie de comedia

M.J. Delaney por Ted Lasso

Mejor actriz en una serie de comedia

Jean Smart por Hacks

Mejor actriz en una serie de drama

Zendaya por Euphoria

Mejor dirección en una serie de drama

Hwang Dong-hyuk por Squid Game

Mejor guion en una serie de comedia

Quinta Brunson por Abbott Elementary

Mejor actor en una serie de comedia

Jason Sudeikis por Ted Lasso

Mejor guion especial de variedades

Jerrod Carmichael

Governors Award

Geena Davis

Mejor actor en una miniserie o película para la televisión

Michael Keaton por Dopesick

Mejor actor de reparto en un miniserie o película para la televisión

Murray Bartlett por The White Lotus

Mejor actor de reparto en una serie de drama

Matthew Macfadyen por Succession

Mejor actriz de reparto en una serie de drama

Julia Garner por Ozark

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia

Sheryl Lee Ralph por Abbott Elementary

Mejor actor de reparto en una serie de comedia

Brett Goldstein por Ted Lasso

Mejor programa de variedades con sketch

Saturday Night Live

Mejor show de variedad

Last Week Tonight With John Oliver

Mejor actriz de reparto en una miniserie o película para la televisión

Jennifer Coolidge por The White Lotus

Mejor actriz en una miniserie o película para la televisión

Amanda Seyfried por The Dropout

Mejor show de competencia

Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls

Mejor director en una miniserie o película para la televisión

Mike White por The White Lotus

Mejor guion en una miniserie o película para la televisión

Mike White por The White Lotus

