La cantante británica Dua Lipa está cumpliendo este lunes 27 años; con varios premios de renombre como el Grammy en el bolsillo y miles de seguidores que le son fiel desde la publicación de su primer álbum, y aunque ahora es una de las artistas más conocidas mundialmente, comenzó como todos, con un sueño por el que tuvo que escalar dese abajo para alcanzarlo. Así fue el inicio de su carrera.

Pese a lo que podríamos llegar a pensar, Dua Lipa es su verdadero nombre; "Dua" significa amor en albanés, pues su madre y padre son originarios de Kosovo, una región europea donde se habla albanés y serbio, aunque la artista no conoció este país, pues toda su vida residió en Inglaterra, hasta 2006 cuando se mudaron ahí, por un ofrecimiento de trabajo que recibió su padre.

De hecho, su padre Dukagjin Lipa también se dedica a la música, ya que además de trabajar en la rama de la mercadotecnia, es el líder de la banda Ojda. Por su parte, la madre de Dua se ha dedicado al turismo, por ello, cuando su hija decidió dedicarse a la música, su familia no hizo más que apoyarla, cuando ingresó a Sylvia Young Theatre School, recinto en el que también se formaron Rira Ora y Amy Winehouse, de hecho, la cantante se inspiró en esta última para elegir la vestimenta que utilizaría en los Brit Awards del 2021.

Y aunque Dua lanzó su primera producción en 2017, su nombre ya circulaba en internet desde 2009, pues en ese año, con tan sólo 14 años, comenzó a grabar covers de canciones que compartía en un canal de YouTube, donde daba a conocer su música. Con el paso de los años, compaginó la escuela, con su trabajo de mesera en un bar, y la búsqueda constante de una oportunidad dentro de la industria.

Esta llegó en 2015, cuando firmó un contrato con Warner Music Group, compañía con la que comenzó a lanzar algunos temas como "New Love" y "Be the One", sin tener un álbum concreto, hasta 2017 cuando lanzó su primera producción "Dua Lipa", de la que desprenden canciones como "Last Dance", "Hotter than Hell" y "Blow Your Mind (Mwah)" recibiendo críticas muy positivas.

A partir de ahí se hizo acreedora de múltiples premios que la demonizaban como una estrella en ascenso y, en 2020, lanzó su segundo "Future Nostalgia" en el que trabajó a lo largo de dos años, inspirándose en los sonidos con los que creció, pues en la niñez fue admiradora de Gwen Stefani, Moloko, Daft Punk y Outkast.

"Don't Start Now", "Break my heart" y "Physical" forman parte de los temas que componen a este disco que fue tan bien o mejor recibido que el primero, pues fue denominado como elegante, sofisticado y visionario dentro del género pop.

