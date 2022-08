Dua Lipa recién celebró su cumpleaños número 27 y lució atuendos espectaculares, si bien no es raro que la cantante sorprenda con sus looks, en esta ocasión optó por un body atrevido y vestidos entallados. La británica compartió algunos momentos de su día especial con sus 86 millones de seguidores en Instagram.

La intérprete de "One day" se encuentra de gira mundial con el "Future Nostalgia", sin embargo, en medio de los conciertos, se dio un espacio para celebrar con amigos en una playa de Ibiza.

Pese a que se pudiera creer que sólo destinó un día para el cumpleaños, en realidad se trató de una semana en la que estuvo posteando diversas instantáneas en algunas locaciones.

Uno de sus primeros atuendos fue un "crop top" de brillos que combinó con una falda blanca y unas plataformas, en la imagen se le observa acostada frente a una alberca, mientras intenta dar beso a su tacón.

También lució otra falda larga en tonos azules, con un bikini del mismo color y botas altas.

"Los 27 se sienten como el cielo. Gracias por las felicitaciones de cumpleaños", se lee en el post.

Dua Lipa apareció junto a sus amigas con un vestido entallado en color morado y rosa, un estilo que pareciera de las villanas de Disney.

Para el gran día la artista posó sensualmente con un body que dejó al descubierto parte de su cuerpo, además también mostró algunos de sus tatuajes y un maquillaje natural. Por otra parte dejó su cabellera negra suelta.

Uno de los aspectos curiosos de las fotografías fue que también enseñó una de las invitaciones, pues se trató de un abanico rosa con la leyenda "Come and dance with me, Ibiza 2022".

INSTAGRAM / dualipa

La foto del pastel tampoco faltó ya que en ella se le observa con una pequeña corona en la cabeza rosa con el "Feliz cumpleaños" en brillos.

INSTAGRAM / dualipa

