En medio de la creciente preocupación por las deficiencias en el zoológico del Paseo del Río de Orizaba, el alcalde de la ciudad, Juan Manuel Díez Francos, hizo una propuesta polémica: “Quien quiera un león o un jaguar, que pase por él”.

La Unidad de Manejo Ambiental (UMA), que alberga cerca de 900 ejemplares provenientes de circos o víctimas de maltrato, ha sido objeto de denuncias por condiciones inadecuadas y muertes reiteradas. Este año ya fallecieron tres animales: un canguro, un mono araña y un león de apenas dos años, víctima de una insuficiencia renal grave.

Defensores de los derechos de los animales han salido a protestar, reclamando mejoras urgentes y la reubicación de los animales. Exigen que se evalúe la capacidad real del personal, que actualmente es muy limitado: apenas 15 empleados para atender a todos esos ejemplares.

El funcionario justificó su comentario señalando la saturación de la reserva: “Tenemos exceso de animales… ciervos, jabalíes, morregos…” una situación que, a su juicio, también debe analizarse desde una perspectiva práctica.

Este suceso intensificó el debate sobre el modelo de gestión de la UMA. Activistas y ciudadanos piden acciones concretas, mayor protección para los animales, supervisión técnica adecuada y propuestas viables que no recurran a soluciones tan radicales.

Según la organización Hora Cero, la representante de la Coalición de Activistas por los Derechos de los Animales del Estado de Veracruz (CADAV), Lourdes Jiménez Mora, señaló que el alcalde mostró disposición para entregar animales del zoológico a santuarios. Esto fue fundamentado en declaraciones del alcalde sobre la dificultad para mantener a los ejemplares en buenas condiciones.

