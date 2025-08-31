Domingo, 31 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Horóscopo hoy domingo 31 de agosto según Mhoni Vidente

Este domingo, los astros invitan a la reflexión, a la gratitud y al fortalecimiento de los lazos emocionales

Por: Brenda Barragán

Con la guía de Mhoni Vidente, cada signo tiene la oportunidad de reconocer lo aprendido, soltar lo que ya no sirve y abrirse a nuevos comienzos. FACEBOOK/MHONIVIDENTE

Con la guía de Mhoni Vidente, cada signo tiene la oportunidad de reconocer lo aprendido, soltar lo que ya no sirve y abrirse a nuevos comienzos. FACEBOOK/MHONIVIDENTE

Mhoni Vidente continúa posicionándose como una de las astrólogas más influyentes entre el público hispanohablante. Sus mensajes diarios no solo despiertan curiosidad, sino que también brindan guía en aspectos esenciales como el amor, la salud, el trabajo y las finanzas.

Este domingo 31 de agosto de 2025, la energía astral se orienta hacia la introspección, la reconciliación y los nuevos comienzos. Algunos signos, como Leo, Escorpio y Acuario, podrían experimentar avances decisivos que marcarán un rumbo distinto en sus vidas.

LEE: Mhoni Vidente: Colores de la suerte para cada signo el fin de semana

Aries

La calma será tu mayor aliada. Aunque tu esencia inquieta busca movimiento, los astros te invitan a aprovechar este domingo para descansar. En el amor, una conversación honesta abrirá el camino hacia el entendimiento.

Tauro

Hoy encontrarás plenitud en lo que te da seguridad. La jornada es ideal para valorar lo que has construido y disfrutar de los pequeños gestos de cariño que fortalecen tus vínculos.

Géminis

Tu curiosidad estará más activa de lo habitual. Aprovecha el día para leer, aprender o compartir ideas. En cuestiones sentimentales, tu simpatía te hará especialmente atractivo.

Cáncer

El hogar y la familia serán tu refugio. La conexión con tus seres queridos te llenará de plenitud y reforzará lazos con alguien muy importante en tu vida.

Leo

Tu carisma natural brillará con fuerza, atrayendo reconocimientos sinceros que fortalecerán tu confianza. En el terreno afectivo, tu generosidad abrirá espacio a momentos de complicidad.

Virgo

Este domingo es un recordatorio de soltar lo que no pesa en tu vida. Los astros te aconsejan dejar fluir ideas y palabras, confiando en que todo llegará en el momento justo.

Libra

La jornada invita a poner orden, tanto en tu mente como en tu entorno. En el plano sentimental, la ternura marcará un acercamiento inesperado; ten precaución con la forma en que expresas tus emociones.

Escorpio

Un día perfecto para mirar hacia dentro y escuchar tu intuición. Hoy es importante cerrar decisiones que habías pospuesto. En el amor, la confianza será clave para evitar celos innecesarios.

Sagitario

Tu espíritu aventurero pedirá experiencias nuevas. No es necesario ir muy lejos: un plan distinto con amigos podría abrirte a nuevas personas y expandir tu círculo social.

Capricornio

La jornada te trae paz mental. Tómate un momento para reconocer lo que has logrado y agradecerte a ti mismo. Mostrar tu lado más humano te hará más cercano a quienes te rodean.

Acuario

La creatividad se manifestará con fuerza. Dedicar tiempo a lo que disfrutas será sanador y abrirá paso a nuevas ideas. En el amor, tu originalidad despertará sentimientos genuinos en alguien que no había expresado antes su interés.

Piscis

Tu sensibilidad estará más presente que nunca. Expresar tus emociones será bien recibido por las personas que te valoran y fortalecerá tus vínculos emocionales.

Con información de Mhoni Vidente

BB

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones