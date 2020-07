Doña Ángela rompe récord; tiene tres millones de suscriptores en Youtube

Después de haber sido nombrada como una de las 100 mujeres líderes de México a lado de las importantes cocineras mexicanas Daniela Soto-Innes, considerada la mejor chef mujer del mundo y Karime López, la primera chef mexicana en obtener una estrella Michelín, Doña Ángela Garfias, la famosa abuelita michoacana más famosa de YouTube, acaba de alcanzar los tres millones de suscriptores en su canal "De Mi Rancho a tu Cocina", un espacio en el que comparte con el mundo todo su bagaje culinario.

"Mi gente hoy me desperté con la gran noticia de que ya somos más de tres millones en YouTube. Estoy muy contenta y agradecida con todos ustedes, mi familia, mi gente. Que Dios me los bendiga me han hecho muy feliz porque son parte de mi nueva familia los quiero mucho y Dios que me los bendiga (sic)", compartió la experta cocinera a través de un posteo en su página de Facebook, misma que cuenta con una gran comunidad de fans.

Hasta el momento, dicha publicación cuenta con 18 mil comentarios conformados por felicitaciones y buenos deseos desde varias partes del mundo, más de 300 mil likes y ha sido compartida más de ocho mil veces.

Doña Ángela no es ajena a romper récords en suscripciones, recordemos que en octubre pasado había obtenido los botones de Plata y Oro que otorga la famosa plataforma de video por haber alcanzado 100 mil y 1 millón de suscriptores respectivamente. Este récord previo lo obtuvo a tan solo dos meses de haber abierto su canal en agosto de 2019.

¿Qué son los premios de creadores de YouTube?

Los "premios de creadores" o "creators awards" son un reconocimiento que otorga la plataforma de video para celebrar a sus youtubers más populares. Existen diversos niveles de premios o "YouTube play buttons", sin embargo, los más conocidos son: botón de plata, el cual reconoce a los creadores de contenido que hayan alcanzado más de 100 mil suscripciones en su canal; el botón de oro, que se logra al haber llegado al millón de suscripciones; botón de diamante, el cual se obtiene al llegar a los 10 millones de suscriptores; y, finalmente, diamante rojo, con el que se reconocen 100 millones de suscripciones.

Cabe señalar que YouTube es quien escoge a los canales y creadores premiados de manera imparcial. Realiza una revisión del canal en cuestión para verificar el buen estado del canal, que no infrinjan derechos de autor o de comunidad y que su nivel de suscriptores sea realmente auténtico. Después de llevarse a cabo dicha revisión, el youtuber es contactado para ser informado de la noticia y reclamar su premio, el cual llega en cuestión en un plazo de tres semanas, en promedio.

Sobre "De Mi Rancho a tu Cocina"

Es un canal de YouTube creado en agosto de 2019. En él, doña Ángela Garfias Vázquez, originaria del rancho Pablo Cuin, en el municipio Ario de Rosales, Michoacán, comparte recetas típicas de México como caldo de pollo, arroz rojo, tamales, tortitas de papa con queso, mole de rancho o tortitas de comal.

Además de su canal de video, doña Ángela se mantiene en contacto con sus seguidores a través de su página de Facebook: @DeMiRanchoATuCocinaOficial

