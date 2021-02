Don Francisco llevará su experiencia a la letra

Adaptarse a las nuevas dinámicas de la audiencia es algo que sabe muy bien Mario Kreutzberger, mejor conocido como Don Francisco, el presentador chileno que por décadas se ha consagrado como un ícono de la comunicación en las pantallas latinas.

Tras emprender una nueva fórmula para seguir en pie con sus clásicas entrevistas, Don Francisco puso en marcha “Reflexiones 2021”, programa arropado por la señal de CNN en Español, en el que se reencontró con las figuras más destacadas de los espectáculos para ofrecer a los espectadores charlas profundas sobre la vida, la trayectoria artística y los desafíos que hay que enfrentar ante la nueva normalidad.

Don Francisco señala que “Reflexiones 2021” ha sido un proyecto colmado de experiencias nuevas, en especial ante la distancia que impone la pandemia y que obliga de momento a realizar sus entrevistas virtualmente; sin embargo, figuras como Marco Antonio Solís, Gloria Trevi, Yuri, Isabel Allende, Luis Fonsi, José Luis Rodríguez “El puma”, Kate del Castillo, Carlos Vives y la familia Estefan, por ejemplo, no dudaron en sumarse a esta iniciativa que se acerca a su recta final con más entrevistados como la familia Montaner (hoy a las 20:00 horas), los periodistas María Alejandra Requena y Fernando del Rincón en el episodio final de mañana 26 de febrero.

Don Francisco resalta el apoyo que por años ha recibido del público y en particular de las nuevas generaciones de televidentes: “El encuentro generacional para mí es muy importante, porque a uno le gusta comunicar, por supuesto yo estoy en una edad bastante avanzada, pero si me puedo comunicar contigo que eres más joven, yo quedo muy contento. Si lo que yo te digo y de la manera en que te lo digo y te lo informo, te resulta entretenido, es fantástico”.

Don Francisco puntualiza que el estructurar detalladamente sus preguntas ha sido clave para forjar entrevistas emblemáticas con las que los artistas no dudan abrir sus recuerdos, hablar de sus familias, de su cotidianidad y de cómo hacen cara a los retos diarios, por lo que hace hincapié en que conocer la vida y legado de los artistas es básico para saber dirigir la brújula y lograr charlas con toda honestidad.

“Yo hago el mismo sistema que hice hace 50 años, la preparación es la base de la improvisación. Yo si te voy a entrevistar, me conozco toda tu vida, y aunque no vaya a tocar todos esos aspectos que conozco, pienso que esos aspectos son importantes para entrevistar. Es una serie de detalles que me pueden indicar quién eres tú”.

En la letra y el sonido

Don Francisco explica que parte de sus nuevos proyectos se concentrarán en la publicación de su nuevo libro, en el que comparte con el público su experiencia a raíz de la pandemia y cómo ha tenido el temple y paciencia necesaria para resguardarse en su casa, vivir plenamente sus 80 años de vida y cómo adaptarse a los cambios imprevistos.

El comunicador revela que además de llevar estas memorias y reflexiones al papel, este ejemplar también tendrá su versión en audiolibro a través de las principales plataformas.

“Escribí ‘Con ganas de vivir’ y voy aprovechar estos días hacer el audio libro, en mayo se lanza el libro y el audiolibro”.

JM