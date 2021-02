Platicar y reflexionar con Don Francisco

Un clásico está de vuelta. Y es que Mario Kreutzberger, mejor conocido como Don Francisco, regresa a la televisión con el programa Reflexiones 2021, que se transmitirá por CNN a partir de este lunes 15 de febrero. Con un formato virtual y de entrevistas, en la emisión el comunicador contará con invitados con los que charlará para reflexionar sobre nuestra actualidad.

Pensar en el entorno ha sido una actividad de Don Francisco estos últimos meses, debido a la pandemia: “Llevo mucho tiempo reflexionando sobre la vida”. Producto de ello es un libro de memorias que escribió durante el periodo en el que ha estado enclaustrado: “Por mi rango de edad, acabo de cumplir 80 años, he estado en una cuarentena bastante estricta durante siete meses”.

El pasado 28 de diciembre Mario cumplió 80 años de edad, una cifra a la que llega “con ganas de vivir. A pesar del paso del tiempo (de asumir mis canas, de estas ocho décadas), yo tengo muchas ganas de vivir”.

Y de esos ocho decenios de vida, seis los ha dedicado a la televisión: “Comunicar es una adicción”, comentó. Debido a su edad, Mario ya recibió la vacuna contra la COVID-19: “Llevo la segunda dósis en el cuerpo desde hace 15 días. Igual voy a tener que seguir cuidándome. El haberse vacunado es una bendición. Lo logré aquí en Estados Unidos porque mi edad lo permitió”.

Cynthia Hudson, vicepresidenta senior y directora general de CNN en Español, comentó contar con la presencia de Don Francisco en la programación del canal internacional ha sido una gran oportunidad. De su estilo, Cynthia elogió “cómo él entrevista, cómo él interactúa no solo con los artistas, también con personas comunes”. Sobre los invitados Don Francisco adelantó que se irán anunciando conforme avancen las transmisiones, pues todavía faltan varias confirmaciones. Cynthia comentó que habrá variedad en cuanto al perfil de los entrevistados.

En este nuevo programa, ese estilo que Don Francisco ha desarrollado durante años tuvo que adaptarse a las nuevas necesidades: “Nunca he hecho entrevistas virtuales, por supuesto es distinto, hay que ir aprendiendo. No aprecias la intensidad de los ojos. Son entrevistas que deben tener características diferentes. Una desventaja es no poder aplicar todo el conocimiento de un tipo de entrevistas presenciales”.

Con la grabación todavía por suceder, el chileno espera que la conversación fluya: “El primero que se tiene que probar en esta fórmula soy yo”. Una cosa tiene clara: pase lo que pase, no va a retirarse, sino a reinventarse.

Lo aprendido de la pandemia

Además de esta adaptación profesional, la pandemia ha generado otras reflexiones a Don Francisco, del lado vital: “Uno necesita muchas menos cosas de las que pensaba que eran necesarias para poder vivir. Trajes, zapatos, camisa, tantas cosas estaban de más. Vivía perfectamente sin usar ninguna de esas cosas. Dentro de las reflexiones más importantes: me di cuenta de lo fundamental que es la familia. El entorno familiar, aunque lo hayamos hecho virtualmente, ha sido muy importante”.

JL