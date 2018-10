"Doctor Who" llegará a Latinoamérica con su temporada 11

La nueva temporada de la serie "Doctor Who" llegará de manera exclusiva a Latinoamérica a través de la plataforma de entretenimiento Crackle, el próximo 7 de octubre, al mismo tiempo que su lanzamiento mundial.

El productor y guionista, Chris Chibnall, escribió el primer episodio titulado "La mujer que cayó a la Tierra", donde se presenta a un nuevo "Doctor" interpretado por la actriz británica Jodie Whittaker.

Con la llegada del nuevo "Doctor", sólo es cuestión de tiempo para que la audiencia sea "transportada fuera de este mundo" y conozca a tres nuevos amigos: "Graham O'Brien", "Ryan Sinclair" y "Yasmin Khan".



La primera aparición de Whittaker en la serie fue durante el especial de Navidad de la temporada 10, "Twice upon a time", el cual ya se encuentra disponible en Crackle, para que la audiencia pueda seguir su historia desde el principio, se informó mediante un comunicado.



Jodie también es la decimotercera persona en interpretar el papel del icónico doctor, un señor del tiempo extraterrestre que viaja a través del espacio y del tiempo a bordo de la "Tardis", asumiendo una forma humana que le permite ayudar a las personas y las civilizaciones enteras en lo que necesiten.



"Doctor Who" es una de las series de televisión de acción y aventuras más longeva en el mundo, que ha sido trasmitida desde 1963 y ha ganado más de 100 premios. También ha sido honrada por Guinness Records como la serie de ciencia ficción de más larga duración en el mundo.

