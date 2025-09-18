Mamá se hace viral tras su reacción al ver foto junto a Chayanne hecha con IA |VIDEO

¡La Inteligencia Artificial lo hizo de nuevo! Desde hace unos días, en redes sociales es tendencia usar la ayuda de Gemini, la IA desarrollada por Google, para crear fotografías tipo polaroid con artistas famosos.

Así, se hizo habitual ver fotos en historias de nuestros amigos y conocidos junto a celebridades. En este escenario, una joven aprovechó el trend para darle una sorpresa especial a su mamá: un cuadro de ella junto a Chayanne. La reacción de la mujer se robó el corazón de muchos en redes.

Te puede interesar: Lista de conciertos en Guadalajara que están al 2x1 en Ticketmaster

Joven regala foto a su madre donde aparece con Chayanne

En un video publicado en TikTok, una joven compartió la reacción de su madre, a quien le obsequio un cuadro con una fotografía generada con Inteligencia Artificial, en la que la señora es abrazada por Chayanne.

Al abrir el regalo, la mujer, visiblemente emocionada, se echó a reír y, posteriormente, le dio besos a la imagen.

El video estuvo acompañado de la descripción "Mi papá Chayanne con mi mamá", haciendo referencia al chiste popular de que el artista puertorriqueño es el verdadero padre de los jóvenes de México y América Latina.

Mamá se hace viral tras su reacción al ver foto junto a Chayanne hecha con IA

En el 2024, el cantante reconoció públicamente esta broma, cuando el Día del Padre compartió el siguiente mensaje: "Un gran abrazo muy especial a todos los padres en su día. Att: El papá de Latinoamérica".

Los usuarios reaccionaron al video viral en los comentarios, donde hicieron chistes al respecto:

"Jajajaja me encantaaa, ¿cómo lo hago? Mi mamá no lo quiere, lo necesita".

"Ahora Chayanne en ese montón de hogares"

"Mi mamá sería feliz"

"¡Confirmo! Yo hice una de mi mamá con Luis Miguel (su crush) y estaba muy feliz, pero le daba vergüenza ir a imprimirla en tamaño"

"Perdón, pero mi mamá dice que Chayanne es mi papá"

"Por todas las que tuvimos de padrastro a Chayanne"

"El amor de papi Chayanne pasa de generación en generación"

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

