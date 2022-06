A partir de hoy viernes 24 de junio está disponible la película exclusiva de Disney+, Trevor: El musical.

Para celebrar el Mes del Orgullo, Disney+ presenta la película producida por Radical Media, Trevor: El musical, una versión filmada de la producción escénica off-Broadway que gira en torno a un encantador, e impetuoso joven de 13 años con una gran imaginación. Mientras lidia con ser un adolescente en 1981, Trevor lucha por establecer su propia identidad y determinar cómo encaja en un mundo desafiante.

Trevor: El musical. ESPECIAL/THE WALT DISNEY COMPANY MÉXICO.

Cuando un incidente bochornoso en la escuela de pronto le da un protagonismo no deseado, Trevor debe tener el coraje de forjar su propio camino.

Con una historia profundamente emotiva y divertida de autodescubrimiento, Trevor: El musical es una obra que inspira a vivir la mejor vida posible con toda la pasión y un toque de estilo.

El musical está basado en el cortometraje de 1995, Trevor, galardonado con un premio Oscar®, que inspiró la creación de The Trevor Project, un organismo de prevención de suicidios para jóvenes LGBTQ+.

Holden William Hagelberger, de 13 años, fue elegido para interpretar el papel de Trevor. La película también cuenta con la participación de Mark Aguirre, Aaron Alcaraz, Ava Briglia, Sammy Dell, Tyler Joseph Gay, Ellie Kim, Colin Konstanty, Brigg Liberman, Diego Lucano, Alyssa Emily Marvin, Isabel Medina, Echo Deva Picone, Dan Rosales, Aryan Simhadri, Yasmeen Sulieman, Sally Wilfert, Aeriel Williams y Jarrod Zimmerman.

El libreto y las letras de las canciones son de Dan Collins y la música de Julianne Wick Davis. La dirección estuvo a cargo de Marc Bruni y la coreografía es de Josh Prince.

La versión filmada del musical, que estrenará exclusivamente en Disney+, está dirigida por Robin Mishkin Abrams. La filmación fue una producción de RadicalMedia con Jon Kamen, Dave Sirulnick, Meredith Bennett y Jonathan Meyers como productores ejecutivos.

The Trevor Project es la organización de salud mental y prevención de suicidios más grande del mundo para jóvenes LGBTQ+. Los terapeutas de crisis de The Trevor Project están disponibles todos los días, las 24 horas, por teléfono, mensaje de texto y chat online en TheTrevorProject.org/Get-Help. The Trevor Project opera también TrevorSpace, una red social de afirmación para jóvenes LGBTQ+ de todas partes del mundo.

Es importante mencionar que Disney+ tiene disponible la colección Pride, lanzada en junio en honor al Mes del orgullo, por lo que los suscriptores podrán encontrar otros contenidos de historias y personajes LGBTQ+ en www.disneyplus.com/editorial/pride.

Con información de The Walt Disney Company México.

XM