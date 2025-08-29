Walter Mercado: Números mágicos del 29 al 31 de agosto

El legado de Walter Mercado sigue vivo en la astrología y la espiritualidad. Durante estos días de cierre de mes, sus predicciones y consejos energéticos invitan a cada signo zodiacal a conectar con la buena fortuna a través de los llamados números mágicos, aquellos que actúan como guías de prosperidad, protección y claridad interior.

Del 29 al 31 de agosto, cada signo recibirá la influencia de vibraciones numéricas que, según el recordado astrólogo, pueden ser utilizadas para enfocar la energía, atraer oportunidades y mantener el equilibrio personal y espiritual.

Números mágicos de Walter Mercado para el fin de semana

ARIES

Tus números mágicos: 5, 11 y 23

TAURO

Tus números mágicos: 6, 14 y 28

GÉMINIS

Tus números mágicos: 3, 12 y 21

CÁNCER

Tus números mágicos: 7, 16 y 30

LEO

Tus números mágicos: 1, 19 y 27

VIRGO

Tus números mágicos: 4, 10 y 25

LIBRA

Tus números mágicos: 2, 15 y 24

ESCORPIO

Tus números mágicos: 9, 18 y 29

SAGITARIO

Tus números mágicos: 8, 13 y 31

CAPRICORNIO

Tus números mágicos: 17, 22 y 26

ACUARIO

Tus números mágicos: 20, 27 y 30

PISCIS

Tus números mágicos: 7, 12 y 28



YC