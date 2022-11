Disney+ estrena este 16 de noviembre de la serie original Sin Límites de National Geographic. En la serie documental de seis partes, el famoso actor Chris Hemsworth lleva a los espectadores a realizar un extraordinario viaje personal, en el que explora las maneras de combatir el envejecimiento y descubrir el máximo potencial del cuerpo humano.

Basándose en las últimas investigaciones científicas, Sin Límites rompe con las ideas convencionales sobre cómo maximizar la vida.

Sin Límites. ESPECIAL/THE WALT DISNEY COMPANY MÉXICO.

Sin Límites pone a prueba las investigaciones científicas que existen sobre la longevidad. Cada episodio, que es una aventura científica por el mundo así como un viaje personal, acompaña a Chris Hemswroth mientras se enfrenta a una serie de hazañas físicas y mentales diseñadas por especialistas, científicos y médicos de renombre internacional para descubrir e investigar ciertos aspectos del proceso del envejecimiento.

Cada desafío meticulosamente diseñado está basado en investigaciones científicas nuevas y antiguas tradiciones. La misión de Chris Hemswroth es entender mejor los límites del organismo humano y descubrir maneras de extender la salud y la felicidad a la vejez.

El actor se mantiene en excelente estado físico y es famoso por interpretar a un superhéroe inmortal, siempre se ocupó de mantenerse sano y tener el mejor estado físico. Pero ahora que está llegando a los cuarenta años, quiere descubrir cómo aprovechar el potencial de su mente y su cuerpo para mantener la agudeza mental, la fuerza física y la salud por más tiempo, no solo para sí mismo y sus hijos, sino también para sus nietos.

Cada uno de los desafíos a los que se enfrentará le exigirá más que cualquier cosa que haya experimentado en el pasado. En el transcurso de la serie, los espectadores aprenderán técnicas que podrían utilizar para mejorar su salud y enriquecer su propia vida.

Sin Límites. ESPECIAL/THE WALT DISNEY COMPANY MÉXICO.

Con años de preparación y acompañado por sus amigos y su familia, entre ellos su esposa, Elsa Pataky, y sus hermanos, Luke y Liam Hemsworth, Chris entró a Sin Límites decidido a explorar su salud emocional y cognitiva además de poner a prueba sus límites físicos. Honesto y de mente abierta, el actor trabajó incansablemente para mejorar su resiliencia mental y enfrentarse a algunas de las realidades más difíciles que la vida le depara a todos. Es una experiencia profunda, auténtica y aleccionadora para Chris Hemsworth. Además de los desafíos audaces y las pruebas emocionales a los que se enfrenta, Sin Límites también presenta historias fascinantes de personas de todas partes del mundo que han incorporado las lecciones de la longevidad en su propia vida, con beneficios sorprendentes para que todos puedan aprovechar.

Cada uno de los desafíos es único y espectacular, entre ellos, nadar 240 metros cruzando un fiordo en aguas árticas a 2°C de temperatura, trepar por una soga de 30 metros colgada en un cañón y caminar por una grúa situada arriba de un rascacielos de 80 pisos, a 275 metros de altura.

Para cada uno de los desafíos, el actor debió someterse a un intenso programa de entrenamiento con especialistas de nombre internacional. Para algunas de las pruebas, como la de la soga en el cañón, se necesitaron meses de preparación. Para otras, como el ayuno de agua de cuatro días, la preparación fue mucho más corta, pero fue tan dura que casi abandona el desafío.

Los especialistas y científicos que guiaron a Chris Hemsworth en seis aspectos fundamentales para vivir mejor por más tiempo son Ross Edgley, atleta de deportes extremos y escritor de ciencia del deporte, preparó a Chris para que su cuerpo pudiera tolerar nadar en aguas casi heladas. El doctor Peter Attia, médico especialista en longevidad de Attia Medical, le enseñó a Chris la ciencia del envejecimiento y cómo combatirlo por medio de diversas técnicas. La psicóloga Modupe Akinola, catedrática asociada en gestión del estrés de la Columbia Business School, le dio a Chris las herramientas para lidiar con el estrés. La doctora Sharon Sha, médica, profesora asociada en medicina clínica y vicepresidenta asociada de investigación clínica en neurología y ciencias neurológicas del Stanford Center for Memory Disorders, ayudó a Chris a combatir el proceso de envejecimiento de su mente. El doctor BJ Miller, presidente y terapeuta de Mettle Health, guió a Chris en un viaje por la vejez y la mortalidad. Alua Arthur, acompañante en el final de la vida de las personas y fundadora de Going with Grace, ayudó a Chris a abrirse a su propia muerte. Y Tanya Streeter, profesional de buceo libre, entrenó a Chris para aumentar su capacidad para mantener la respiración bajo el agua.

Sin Límites es una producción de Protozoa, Nutopia y Wild State para National Geographic. Chris Hemsworth y Ben Grayson son los productores ejecutivos por parte de Wild State. Darren Aronofsky y Ari Handel son los productores ejecutivos por parte de Protozoa y Jane Root, Arif Nurmohamed y Ruth Shurman por parte de Nutopia. Bengt Anderson y Matt Renner son los productores ejecutivos por parte de National Geographic.

Con información de The Walt Disney Company México.

XM