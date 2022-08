Disney+: "She-Hulk" llega con todo el poder de la ley

¿Qué se obtiene cuando se combina una serie sobre abogados con una producción de Marvel? La respuesta es “She-Hulk: defensora de héroes” (en inglés “She-Hulk: Attorney at Law”), la serie de comedia más reciente de Marvel Studios que llega el 18 de agosto a Disney+ y que ofrecerá nuevos episodios todos los jueves.

La nueva serie nace como un proyecto para la pantalla chica creado por la escritora Jessica Gao y se basada en el personaje “She-Hulk” de Marvel Comics, que ahora se integra al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM, por sus siglas en inglés) y compartirá continuidad con otras series y películas de la franquicia.

De acuerdo con la historia, “Jennifer Walters” (Tatiana Maslany) tiene una vida complicada como abogada, soltera con poco más de 30 años de edad que, después de recibir una transfusión de sangre de su primo, el científico “Bruce Banner”, se convierte —como él— en una poderosa versión verde de sí misma con más de dos metros de estatura y, luego de eso, se especializa en casos legales que involucran a superhumanos, como parte de una importante firma internacional; con todo, su vida se ve afectada sin remedio.

Conflicto y resistencia

En charla con los medios donde estuvo presente EL INFORMADOR, la protagonista, Tatiana Maslany destacó que después de un periodo de casi tres años en que se ha preparado este proyecto y la gran cantidad de trabajo que significa, lo que le atrajo “para encarnar este papel no sólo tiene que ver con todos los elementos de Marvel que obviamente conlleva la serie, sino que está llena, también, de momentos cotidianos”.

Sobre su personaje, la actriz refirió que si algo la llevó a “aceptar el papel de ‘Jennifer Walters’ fue su conflicto y su resistencia; es una mujer que ha trabajado mucho por lo que tiene y no permite que las expectativas que tienen de ella le afecten demasiado; ella navega entre ambas opciones y, no importa su transformación, es común, casi mundana, y eso me entusiasma”.

La serie incluye una gran cantidad de veteranos del Universo Cinematográfico de Marvel, entre ellos Mark Ruffalo como “Hulk”, Tim Roth como “Emil Blonsky” y Benedict Wong como “Wong”.

Entusiasmada por haber trabajado con Mark Ruffalo (quien ha interpretado a “Hulk” en el UCM por casi una década), Maslany señala que “la dinámica de trabajo entre Mark y yo fue sencilla; que los personajes tengan en pantalla una relación semejante a la que tendrían un par de hermanos facilita las cosas; y creo sucede también con otros personajes de la serie”.

La actriz agregó que “Mark no me dio consejos acerca de mi papel, no buscó alguna intromisión aunque siempre estuvo abierto a mi proceso de creación de personaje; a mí el suyo me impresionó, son diez años de llevar a sus espaldas a un personaje y, en mi caso, lo mismo que él, deseo adaptarme físicamente a ‘She-Hulk’”.

Maslany no evita mencionar que tiene “curiosidad por cómo se referirá la gente a esta serie; no sólo porque se trata de un superhéroe que es mujer sino, además, por las preguntas que seguramente provocará, hay cosas que van a confrontar al espectador y me intriga, quiero conocer esa reacción”.

El actor regresa para hacer fechorías como el malvado “Emil Blonsky”. CORTESÍA

Códigos secretos

Jessica Gao, creadora y guionista principal de la serie, indicó por su parte que “gracias a que se trata de una serie televisiva, tenemos tiempo para proponer y conocer al personaje, brindar la sensación de que estamos ante un ser real, desde el primer día, alguien que siente y procesa las cosas como cualquier persona”.

Hizo énfasis en lo que representó escribir ciertas escenas, “porque siento que las escenas —y en particular una que se desarrolla en el baño de un bar— escritas por mujeres reflejan la sororidad, el ambiente de protección y ayuda mutua entre mujeres, y la manera en que se expresa a través de códigos secretos”.

La encargada de dirigir la mayoría de los capítulos es Kat Coiro, quien describió la oportunidad de participar en la serie como “un verdadero sueño”, ya que es aficionada al personaje del cómic, pues le impresiona “la forma cómo toma el control de sus acciones”; además, al filmar, “cada episodio tiene un balance entre la comedia, el drama y el suspenso, algo que se beneficia de que hagamos una serie de largo formato”.

A esto debe sumarse, dice la directora, que “el mayor desafío ha sido combinar los aspectos técnicos con los elementos que contribuyen a la comedia, la acción con la imagen generada por computadora. Al final, lo que deseo es que el producto sea divertido y entretenido para el público; aunque lo que más me intriga es cómo la imagen de una mujer poderosa podrá impactar a jóvenes y niñas”.

CT