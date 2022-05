La historia de Moon Knight, la serie original de Marvel Studios, presenta a dos personajes con vidas y personalidades muy diferentes que cobran vida en el cuerpo de un mismo actor. Para Oscar Isaac, interpretar tanto al apacible Steven Grant como al mercenario Marc Spector fue un desafío sin precedentes, sobre todo porque en varias escenas tuvo que hacerlo simultáneamente. Para lograrlo, los realizadores se valieron de un doble, un recurso tan antiguo como el mismísimo Hollywood, que consiste en contratar alguien de aspecto similar al protagonista para que desempeñe el mismo personaje en escena.

En este caso, quien comparte la pantalla con Isaac es nada más ni nada menos que su hermano menor, el actor Michael Benjamin Hernández.

Una propuesta inesperada

Para Michael Benjamin Hernández, la participación en Moon Knight fue una sorpresa absoluta. Y al respecto, comenta que “dos meses antes de empezar el rodaje, Oscar me envió un mensaje de texto. Me dijo: 'Oye, voy a hacer esta serie. Están pidiendo un doble o si conozco a alguien con quien quiera actuar en estas escenas. Pensé en ti’. No lo podía creer. Fue muy emocionante. Estaba muy feliz de unirme”.

Una vez que fue oficialmente incorporado al proyecto, se sometió al mismo entrenamiento de Súper Héroe de Marvel que su hermano mayor. Y agrega, “él estaba entrenando y yo iba a entrenar con él. Me preparé mentalmente para este período de dos meses de entrenamiento intenso y dieta para alcanzar cierto nivel físico. Estaba muy determinado y concentrado en lograrlo, y me sentí muy orgulloso de mí mismo por haber hecho que sucediera”.

Entrar en acción

Como los fans han visto en la serie, Steven y Marc a menudo hablan y discuten entre sí a través de reflejos, ya sea en un espejo, un charco de agua o una pared. En uno de los capítulos, sin embargo, la interacción va más allá, ya que ambos se conocen en persona y por lo tanto deben interactuar físicamente.

Michael Benjamin Hernández cuenta que aprendió todo sobre Steve y Marc para poder interpretar cualquiera de los dos roles, dependiendo de dónde lo necesitaran.

“Si Oscar interpretaba a Marc, yo interpretaba a Steven frente a él. Luego cambiábamos, él hacía el papel de Steven y yo hacía el papel de Marc. Además, podía suceder que me necesitaran también fuera de cámara, interpretando uno de los dos papeles únicamente con la voz”.

Para Michael Benjamin Hernández, trabajar junto a su hermano fue una “clase magistral de actuación”. Antes de cada escena, se acercaba a Isaac para conversar sobre lo que sucedería en el set y la intención de cada personaje, de manera de estar en total sintonía.

Además, trabajó con Barbara Berkery, la entrenadora de dialectos de Moon Knight, para lograr el acento de Steven. “En mis días libres, trabajaba en el acento de Steven para que se sintiera más real, más auténtico. Era realmente importante hacerlo lo más detallado posible”. Por último, Hernández se sometió a una transformación física para verse como su hermano. No sólo lució el mismo vestuario y peinado que Isaac, sino que además utilizó prótesis para replicar su nariz.

Aportar a la historia

Además de lograr una actuación auténtica que fuera fiel reflejo de Isaac, Hernández colaboró con el equipo creativo e hizo sus propios aportes a la historia. En uno de los episodios, el chiste que hace Marc después de ver a Steven con el traje de Mr. Knight fue una sugerencia de Hernández.

En el set, el hermano de Isaac se sintió lo suficientemente cómodo como para hacer sugerencias de ese tipo, que fueron bien recibidas por el actor y los realizadores.

“Fue muy divertido ser parte del proceso de colaboración. Hacer un aporte y que los directores fueran tan abiertos y acogedores con todo eso me hizo sentir parte del equipo. Es una muestra de cómo se comportan y del amor que tenían por la serie y por todos los involucrados”.

Moon Knight está disponible exclusivamente en Disney+ y hoy se estrena el episodio final de la serie.

