Disney Princesa: entrevista a Jacinta Martínez Ranceze

Jacinta Martínez Ranceze es una joven atleta argentina, múltiple campeona en natación artística y una de las máximas referentes del deporte para atletas con Síndrome de Down en Argentina. Recientemente, protagonizó un video que forma parte de la campaña de Disney Princesa que busca seguir inspirando a niños, niñas y jóvenes de América Latina con historias reales de coraje, superación y resiliencia.

¿A qué edad empezaste a nadar?

Jacinta Martínez Ranceze: Comencé a nadar a los seis meses. Hice matronatación con mamá, y a los 17 años empecé natación artística.

¿Qué sentís cuando nadás?

JMR: Me siento feliz, muy feliz, con adrenalina. Es mi medio el agua. Me siento con pasión. Eso me encanta.

¿Cuántas veces por semana entrenás y cómo son esos entrenamientos?

JMR: Entreno tres veces por semana en el agua y tres veces por semana en el gimnasio. En el natatorio, primero elongo brazos, piernas y pecho. Después, hago una de mis rutinas en tierra para poder practicarla bien y poder llevarla al agua. Luego, en el agua, hago varios estilos -crol, espalda, pecho y sirena, delfín, mariposa- y luego la parte técnica. Hago barracuda, batidora, etc. Y también hago mis solos de libre y técnico. En el gimnasio, hago abdominales, fuerza de brazos, de pesas, vuelos laterales, vuelos frontales, bíceps…

¿Haces alguna dieta especial?

JMR: Como de todo, pero trato de no comer tantos hidratos de carbono. Igual tengo mis momentos especiales en los que hago excepciones.

¿Cuáles fueron las competencias más importantes en las que participaste hasta ahora?

JMR: Cancún, el mundial de Canadá, Cerdeña, el mundial de AWD (Atletas con Discapacidades), el Abierto Argentino y los juegos porteños. Ahora estoy en Estados Unidos preparándome para una competencia mundial que se hace en Charlotte a mediados de agosto. Y en octubre voy a participar de una competencia en Portugal para atletas con Síndrome de Down.

¿Cómo es el trabajo con tu entrenadora?

JMR: Mi entrenadora es Evelia Ávila. Ella hace las coreografías y yo elijo la música. Algunas veces se pone un poquito exigente, pero es muy buena conmigo. Se pone feliz a mi lado, y por eso me encanta que ella me entrene. Es muy bueno tener una entrenadora que pueda estar a mi lado y poder confiar en ella. Es parte de mi vida.

¿Qué otros deportes practicaste en tu vida?

JMR: Fui cinturón azul de Taekwondo. Hice surf en los veranos, fútbol, hockey, tenis y vóley.

¿Y qué otras actividades te gustan hacer?

JMR: Me encanta cocinar. Estoy estudiando panadería profesional y hago panes deliciosos, como por ejemplo pan de germen, de centeno, lactal, brioche, rollitos de canela y pan naan, que es hindú. Y de pastelería, hago brownies, scones, chipás y alfajores. Además, soy catequista.

¿Crees que la fe te ayudó a cumplir tus sueños?

JMR: Sí, así es. Creo mucho en Jesús. Es muy buen maestro y muy buen discípulo. Es un buen amigo, y también un buen hermano. Le pido mis deseos y me ayuda, él me ayuda. Él es muy bueno, muy bueno. Para mí es muy importante creer en él con mucha fe.

¿Cuál es tu Princesa de Disney favorita y por qué?

JMR: Ariel, de La Sirenita. Me gusta porque Ariel quería pertenecer a dos mundos, al mar y a la tierra, y al principio su papá no confiaba en ella, pero después sí. Yo también quiero pertenecer a esos dos mundos y que mis papás confíen en mí. También tiene otras cualidades, por ejemplo, es curiosa, como yo. Es muy valiente y muy paciente. Tiene a su mejor amigo, Flounder, que la acompaña, y se siente atraída por los objetos. Le encanta nadar, como yo. ¡Me gusta por todo eso!

ENTREVISTA A RAQUEL, LA MAMÁ DE JACINTA MARTÍNEZ RANCEZE

¿Qué significa para vos acompañar a Jacinta en toda su carrera deportiva?

Raquel: Empecé acompañándola como madre, y ahora la estoy acompañando como entrenadora también. Soy profesora de educación física y, como a veces enfrentamos el problema de que faltan entrenadores, me fui metiendo en el tema de a poco. Hice cursos y cuento con las dos personas más importantes de la Argentina como referentes de natación artística, Evelia Ávila y Gabriela Viglino, que me apoyaron y me enseñan. Hace seis años ya que estoy en esto.

¿Cómo está conformada la familia de Jacinta?

R: Es una familia chica, integrada por mi marido, mi hijo Hilario de 17 años, Jacinta y yo. Nos apoyamos los cuatro. Hilario juega al fútbol, y como en la semana estoy bastante con Jacinta, en el fin de semana nos vamos todos a verlo jugar. O sea, tratamos de complementar todo. Acá somos todos estrellas.

¿Por qué crees que es importante inculcar el deporte en la familia?

R: El deporte es súper importante. Te enseña responsabilidad, esfuerzo… Es cuerpo, mente y espíritu. Es todo.

¿Cuáles son las próximas competencias en las que va a participar Jacinta?

R: En octubre va a estar en Portugal para participar del Campeonato Mundial de Natación de Síndrome de Down. Y ahora estamos en Estados Unidos por el Mundial juvenil de la Federación Internacional de Natación (FINA), que sumó la categoría de AWD. Es un desafío grande para Jacinta porque se enfrenta a atletas con discapacidades de distintos tipos. Además, es importante porque, al igual que Disney, la FINA está normalizando y visibilizando la discapacidad. Todos pertenecemos al mismo mundo.

