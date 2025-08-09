Sábado, 09 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Horóscopos de HOY 9 de agosto | Los signos en el AMOR, según Nana Calistar

Este día Nana Calistar comparte las predicciones astrológicas para cada signo en el amor

Por: El Informador

Nana Calistar te dicta la suerte de tu signo en el amor. INSTAGRAM / @nanacalistartv

Nana Calistar te dicta la suerte de tu signo en el amor. INSTAGRAM / @nanacalistartv

Aries

Deja de sentir que el universo conspira en tu contra en el amor. Se aproxima una oportunidad para encontrar pareja, pero para que funcione, necesitas bajar tus expectativas y abrir el corazón.

Tauro

Aunque estés preocupado por una posible infidelidad, por ahora no hay motivos para alarmarte. Es momento de confiar y dejar esas dudas de lado para que el amor fluya sin distracciones.

Cáncer

Es hora de poner en orden tu vida sentimental y aceptar la realidad, dejando atrás lo que ya no sirve para abrir espacio a nuevas oportunidades afectivas.

Leo

Estás en una etapa de crecimiento personal que también se refleja en el amor. Aprende a valorarte y reconocer que, aunque no tengas todo, tu esencia es suficiente para atraer lo que buscas.

Virgo

El amor llegará con fuerza y te presentará a alguien especial que te ayudará a entender por qué relaciones pasadas no funcionaron, sin que eso dependa de ti.

Libra

Tu dificultad para pedir perdón y tu tendencia a la venganza complican tus relaciones amorosas. Trabaja en soltar resentimientos para mejorar tu vida afectiva.

Escorpio

Si tienes pareja, estate atento a posibles situaciones incómodas que puedan surgir, especialmente con terceras personas que podrían interferir en tu relación.

Sagitario

Después de momentos difíciles, vienen etapas positivas para el amor. Aprende a respetarte y a dar tu energía solo a quienes realmente la merecen para fortalecer tu vida sentimental.

Capricornio

Prepárate para un reencuentro lleno de pasión con tu pareja. También se acercan momentos felices que renovarán la chispa en tu relación.

Acuario

Esta semana habrá cambios en tu vida amorosa que pueden desconcertarte. Mantente alerta a las señales de tu pareja y no bajes la guardia ante posibles engaños.

Piscis

Una nueva perspectiva te ayudará a soltar lo que te ataba en el amor. Podrías conocer a alguien apasionado, aunque la relación será más para disfrutar y relajarte que para algo serio.

NA

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones