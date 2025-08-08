Si eres aficionado al futbol y en especial seguidor del Necaxa, la docuserie de Fox y Disney+ titulada Necaxa se estrena este 8 de agosto en Disney+.

Necaxa. ESPECIAL/©DISNEY.

Necaxa es creada por Eva Longoria en colaboración con Rob Mac y Ryan Reynolds, la cual es una apasionante docuserie bilingüe que narra una etapa turbulenta y transformadora, marcada por cambios en el cuerpo técnico, lesiones que definen carreras y la incansable determinación de un equipo de futbol decidido a desafiar las expectativas y devolver la esperanza a su ciudad Aguascalientes (México).

Alguna vez una potencia en el futbol mexicano, el Club Necaxa ha pasado décadas enfrentando la inestabilidad, incluyendo mudanzas y una reinvención casi constante.

Aunque su legado ha ido y venido del foco nacional, un núcleo apasionado de fieles seguidores sigue creyendo, aferrándose al sueño de que sus queridos “Rayos” volverán a resurgir algún día.

La docuserie para mayores de 14 años estrena hoy sus primeros dos episodios, para después lanzar un nuevo episodio todos los viernes.

Con información de The Walt Disney Company México.

XM