Nana Calistar: Horóscopos para HOY 9 de agosto de 2025

Aries

Deja de sentir que el universo está en tu contra y evita crear conflictos donde no existen. Recuerda que, en ocasiones, tu mayor obstáculo puede ser tú mismo. Se aproxima la oportunidad de encontrar el amor, pero será clave moderar tus exigencias y aprender a mirar con el corazón.

Tauro

Este fin de semana, un familiar o amigo cercano podría requerir tu ayuda más que nunca. No busques excusas ni evadas la situación: bríndale el consejo y el apoyo que necesita. Recuerda que el karma observa y todo, sea positivo o negativo, regresará multiplicado. En cuanto a esa sospecha de infidelidad que te inquieta, déjala de lado; por ahora no hay motivo para preocuparse y, si alguna vez llegara a ocurrir, probablemente ni siquiera lo notarías.

Géminis

Presta atención a tus piernas, que últimamente se sienten débiles y cansadas. Tus riñones, espalda y piernas te están enviando señales claras: necesitas hidratarte mejor y reducir el consumo de refrescos. Ese exceso es el responsable de la pesadez y de esos kilos de más que han ido apareciendo.

Cáncer

Se aproxima una semana movida, con muchos asuntos por reflexionar y resolver. Es hora de organizar tu vida sentimental y asumir la realidad tal como es, aunque no sea de tu agrado. Lo que quedó atrás pertenece al pasado, así que deja de cargar con ello y permite que el viento se lo lleve.

Leo

Estás atravesando una etapa de mejoras que se perciben hasta en lo más profundo: después de tantos golpes, comienzas a ver la luz y recuperas las ganas de conquistar el mundo, aun sin tenerlo todo. Aprende a valorarte más, porque aunque a veces sientas que te falta algo, tu esencia ya es suficiente.

Virgo

Evita ser injusto(a) y respeta las decisiones de los demás, aunque no las compartas. El amor tocará a tu puerta con gran intensidad, y conocerás a alguien especial que, sin quererlo, te mostrará por qué las relaciones anteriores no funcionaron.

Libra

Libra, a veces actúas como si solo tu palabra valiera, y eso es origen de varios de tus conflictos. Te resulta difícil pedir disculpas y, por naturaleza, tiendes a ser vengativo(a): cuando alguien te lastima, buscas que lo pague… y con creces.

Escorpio

Este fin de semana, mantente alerta: las posibilidades de extraviar llaves o dinero están por las nubes. Si tienes pareja, cuidado con una persona de tez clara que podría entrometerse en tus planes y generarte problemas. No indagues más de la cuenta, porque podrías descubrir algo que te deje inquieto(a) por semanas.

Sagitario

Este año te ha puesto a prueba como pocos, y aunque ha sido difícil, sigues adelante. Aprende a quererte, respetarte y a entregar tu energía solo a quienes realmente lo merecen; eso te hará más auténtico(a) y fuerte de corazón. Se acercan momentos muy positivos que no debes arruinar con tu negatividad ni con esa costumbre de esperar lo peor.

Capricornio

Si tienes pareja, prepárate para un reencuentro apasionado que hará vibrar hasta las paredes. Además, recibirás un regalo o una invitación a un evento que te llenará de alegría. Así que olvida tu look habitual: estrena algo nuevo y llega con toda la actitud, marcando territorio.

Acuario

Prepárate porque esta semana traerá cambios que romperán la rutina a la que ya te habías acostumbrado. En el plano sentimental, las cosas se agitarán y podrías notar actitudes de tu pareja que te desconcierten; además, existe la posibilidad de que alguien le esté dando “atole con el dedo” por otro lado, así que mantente alerta y no bajes la guardia.

Piscis

Te pondrás en los zapatos de otra persona, lo que te ofrecerá una nueva perspectiva y te ayudará a soltar de verdad aquello que te tenía atrapado(a). En el amor, podrías conocer a alguien de signo de fuego, pero será algo pasajero: puro faje y alivio para el estrés, así que evita ilusionarte demasiado.

