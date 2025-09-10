La quinta temporada de la serie de comedia original Only Murders in the Building, protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez, estrena este martes 9 de septiembre tres episodios en Disney+, para luego estrenar un nuevo episodio cada semana.

Tras la sospechosa muerte de su querido Lester, el portero del edificio, Charles, Oliver y Mabel se niegan a creer que fue un accidente.

Only murders in the building: Temporada 5. ESPECIAL/©DISNEY.

Su investigación los sumerge en los rincones más oscuros de Nueva York y más allá, donde el trío descubre una peligrosa red de secretos que conecta a poderosos multimillonarios, con mafiosos de la vieja escuela y los misteriosos residentes del Arconia.

Charles, Oliver y Mabel encuentran una profunda brecha entre la histórica ciudad que creían conocer y la reciente Nueva York que se desarrolla a su alrededor, una donde la vieja mafia lucha por mantenerse a flote, mientras surgen nuevos y más peligrosos actores.

La quinta temporada cuenta con un reparto de estrellas invitadas como Meryl Streep, Da’Vine Joy Randolph, Richard Kind, Nathan Lane, Bobby Cannavale, Renée Zellweger, Logan Lerman, Christoph Waltz, Téa Leoni, Keegan-Michael Key, Beanie Feldstein, Dianne Wiest, Jermaine Fowler entre otros.

Las cuatro temporadas anteriores ya se encuentran disponibles, exclusivamente en Disney+.

Con información de The Walt Disney Company México.

