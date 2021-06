The Walt Disney Studios, Apple Corps y WingNut Films anunciaron este viernes que la serie documental “The Beatles: Get Back” se estrenará en Disney+ el 25, 26 y 27 de noviembre.

"No podemos esperar a compartir ´The Beatles: Get Back´ con los fans de todo el mundo"

“The Beatles: Get Back” es dirigida por Peter Jackson y, debido a que es enorme la cantidad que se ha revisado y editado para la serie documental, Disney decidió estrenarlo en tres episodios separados durante los días antes mencionados.

“Cada episodio tiene aproximadamente dos horas de duración, y se desplegará en tres días consecutivos: el 25, 26 y 27 de noviembre de 2021, exclusivamente por Disney+”, dijo la plataforma en un comunicado.

Por su parte, Bob Iger, ejecutivo de Disney, destacó que él mismo es un fan de The Beatles, así que está completamente emocionado por la llegada de esta producción a Disney+.

“Esta fenomenal colección de material inédito nos ofrece una mirada sin precedentes a la estrecha camaradería, genio creativo e increíble impacto de uno de los grupos más icónicos e influyentes a nivel cultural de todos los tiempos, y no podemos esperar a compartir ´The Beatles: Get Back´ con los fans de todo el mundo”, dijo.

Asimismo, Jackson añadió que el material final capturó “múltiples líneas argumentales”; es decir, la historia como amigos y como personas.

“Es la historia de las flaquezas humanas y una asociación divina. Es un relato minucioso del proceso creativo, con la composición de emblemáticas canciones bajo presión, en medio del clima social de principios de 1969. Pero no es un relato nostálgico: es crudo, honesto y humano. Durante más de seis horas, llegarán a conocer a los Beatles con una intimidad que jamás habrían creído posible”, detalló.

“The Beatles: Get Back” está siendo realizada con el entusiasta apoyo de Paul McCartney, Ringo Starr, Yoko Ono Lennon y Olivia Harrison.

Disney también informó que, previo al estreno del documental por Disney+, el 12 octubre, Apple Corps Ltd./Callaway Arts & Entertainment publicarán el libro “The Beatles: Get Back” con un hermoso diseño y producción, el libro de tapa dura de 240 páginas complementa el documental de “The Beatles: Get Back” con transcripciones de las conversaciones grabadas de los Beatles y cientos de fotos exclusivas jamás publicadas de las tres semanas de sesiones.

El libro de colección será publicado en una edición internacional en nueve idiomas, incluido el inglés.

AC