Este domingo 20 de noviembre Elton John se presentará por última vez en Estados Unidos con un concierto que será transmitido en vivo y en exclusiva por la plataforma de streaming Disney+ en un especial titulado Elton John Live: El show de despedida.

Hace 47 años, la legendaria actuación de Elton John en el Dodger Stadium lo lanzó al estrellato internacional y el ciclo se completa regresando al mismo estadio para honrar a la audiencia con su último show en Estados Unidos.

Elton John Live: El show de despedida. ESPECIAL/THE WALT DISNEY COMPANY MÉXICO.

Elton John Live: El show de despedida será transmitido en vivo y en exclusiva por Disney+, en un especial original único que ofrece a los fans de todo el mundo un asiento en primera fila para disfrutar del incomparable talento del icónico cantante en el Dodger Stadium.

La transmisión en vivo, de Disney Branded Television y producida por Fulwell 73 Productions y Rocket Entertainment, presenta a Elton John de una manera nunca antes vista, rindiendo homenaje al momento icónico y trascendental de 1975 que consolidó su éxito mundial. El concierto comenzará con Countdown to Elton Live desde el Dodger Stadium, a partir de las 23:30 horas de Argentina, apróximadamente a las 08:30 horas en México.

“Sentir la energía de los mejores fans, no solo nuevamente en el Dodger Stadium sino esta vez desde todo el mundo, de los que lo estén viendo en vivo desde sus casas, para mí será algo realmente muy especial –dijo Elton John–. Me emociona celebrar esta noche especial con el mundo entero. Espero que todos sientan el poder y la alegría de actuar en un escenario tan icónico como el Dodger Stadium. Como lo hice hace casi 50 años”.

Elton John Live: El show de despedida conmemorará una noche que marcó un antes y un después en la historia de la música y se transmitirá en tiempo real desde el Dodger Stadium, dando a más de cincuenta mil seguidores en persona y a incontables admiradores de todo el mundo la oportunidad única de experimentar los éxitos de los últimos 50 años. El concierto también incluirá artistas invitados como Dua Lipa, Kiki Dee y Brandi Carlile, quienes rendirán homenaje a la legendaria superestrella en el escenario.

Esta noche espectacular servirá de preludio al esperado documental original de Disney Goodbye Yellow Brick Road: The final Elton John performances and the years that made his legend de los realizadores R.J. Cutler y David Furnish. El documental es un largometraje oficial sobre Elton John y revelará imágenes de ensayos y conciertos nunca vistos de los últimos 50 años, junto con material de archivo personal y entrevistas exclusivas. Este retrato definitivo de Elton John mostrará también sus últimos meses de gira y una mirada retrospectiva a los extraordinarios primeros cinco años de su carrera, de 1970 a 1975, cuando lanzó 10 álbumes icónicos, de los cuales siete se ubicaron en el puesto número uno de las listas Billboard, y se convirtieron en un fenómeno mundial. El documental se proyectará en festivales internacionales antes de estar disponible en Disney+.

Con información de The Walt Disney Company México.

XM