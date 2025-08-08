Mhoni Vidente: Números de la suerte para el fin de semana del 8 al 10 de agosto

La astróloga y vidente Mhoni Vidente compartió sus predicciones y consejos numerológicos para el fin de semana del 8 al 10 de agosto, una fecha en la que muchos buscan atraer la buena suerte, ya sea en juegos de azar, decisiones importantes o asuntos personales.

Según explicó, estos días estarán cargados de una energía espiritual muy intensa, ideal para cerrar capítulos, dar inicio a nuevos proyectos y dejarse llevar por la intuición.

También comentó que ciertos números estarán especialmente conectados con una energía positiva que podría favorecer a cada signo.

Estos son los números de la suerte:

Aries: 09 y 17

09 y 17 Tauro: 06 y 21

06 y 21 Géminis: 00 y 18

00 y 18 Cáncer: 07 y 21

07 y 21 Leo: 04 y 27

04 y 27 Virgo: 01 y 88

01 y 88 Libra: 05 y 29

05 y 29 Escorpión: 03 y 91

03 y 91 Sagitario: 04 y 11

04 y 11 Capricornio: 02 y 11

02 y 11 Acuario: 08 y 13

