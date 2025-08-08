Viernes, 08 de Agosto 2025

Mhoni Vidente: Números de la suerte para el fin de semana del 8 al 10 de agosto

Mhoni Vidente ha revelado sus pronósticos y consejos numerológicos para el fin de semana del 4 al 6 de julio

La astróloga y vidente Mhoni Vidente compartió sus predicciones y consejos numerológicos para el fin de semana del 8 al 10 de agosto, una fecha en la que muchos buscan atraer la buena suerte, ya sea en juegos de azar, decisiones importantes o asuntos personales.

Según explicó, estos días estarán cargados de una energía espiritual muy intensa, ideal para cerrar capítulos, dar inicio a nuevos proyectos y dejarse llevar por la intuición. 

También comentó que ciertos números estarán especialmente conectados con una energía positiva que podría favorecer a cada signo.

Estos son los números de la suerte: 

  • Aries: 09 y 17
  • Tauro: 06 y 21
  • Géminis: 00 y 18
  • Cáncer: 07 y 21
  • Leo: 04 y 27
  • Virgo: 01 y 88
  • Libra: 05 y 29
  • Escorpión: 03 y 91
  • Sagitario: 04 y 11
  • Capricornio: 02 y 11
  • Acuario: 08 y 13

