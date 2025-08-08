Sigue la actividad del futbol internacional y en México. Te decimos en qué horario y dónde ver todos los partidos del viernes 8 de agosto de 2025 EN VIVO.

Algunos juegos podrán verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming.

Partidos hoy viernes 8 de agosto de 2025 - Liga MX EN VIVO

Tigres vs Puebla | 21:00 horas | Azteca Deportes Network / Azteca 7 |

Partidos hoy viernes 8 de agosto de 2025 - Liga de Expansión MX EN VIVO

Mineros Zacatecas vs Dorados de Sinaloa | 19:00 horas | Canal por confirmar |

Venados vs Tapatío | 19:00 horas | Canal por confirmar |

La Paz vs Correcaminos | 21:00 horas | Canal por confirmar|

Partidos hoy viernes 8 de agosto de 2025 - Liga MX Femenil EN VIVO

Chivas vs Cruz Azul | 17:00 horas | Canal por confirmar |

Querétaro vs San Luis | 17:00 horas | Canal por confirmar |

Atlas vs Tigres | 19:00 horas | Canal por confirmar |

Monterrey vs Mazatlán | 19:00 horas | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |

Juárez vs Xolos | 21:00 horas | Canal por confirmar |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF