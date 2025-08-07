It: Welcome to Derry: Esta será la trama de la nueva serie en HBO Max

El universo de Stephen King continúa expandiéndose y promete nuevas dosis de terror con “IT: Bienvenidos a Derry", una serie precuela que llegará a HBO Max en octubre de 2025.

Esta nueva producción es desarrollada por el director de las aclamadas películas de “IT”, Andy Muschietti junto a Barbara Muschietti y Jason Fuchs, se adentra en los orígenes del aterrador Pennywise y revela los oscuros secretos que acechan a la ciudad de Derry desde mucho antes de los eventos narrados por King y que todos conocemos, es decir se trata de una serie con historia completamente nueva.

Te recomendamos: Cinemex se luce este jueves 7 de agosto con dos estrenos

Ambientada en 1962, la historia explorará los espeluznantes sucesos previos a la aparición del Club de los Perdedores, y mostrará cómo el ciclo de terror de 27 años vuelve a cobrar vida, es decir esta precuela profundiza en los orígenes del aterrador Pennywise y el siniestro pasado de la ciudad.

Entre los eventos centrales de la serie destaca la legendaria "tragedia del Black Spot", el incendio de un club afroamericano provocado por supremacistas blancos, una historia local que ahora cobra vida mientras la amenaza del payaso se cierne sobre la comunidad.

El actor Bill Skarsgård, quien protagoniza “IT” de 2017, retoma su escalofriante interpretación de Pennywise, acompañado por un elenco de alto calibre que incluye a Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider y Madeleine Stowe.

La serie fusiona con maestría el horror sobrenatural con las tensiones sociales de los años 60, incorporando personajes y eventos apenas esbozados en la novela original para construir un retrato más profundo y aterrador de Derry.

Aprovechando la atmósfera oscura de la temporada de Halloween, HBO Max lanzará en octubre la serie, aunque la fecha exacta aún está por confirmar, por lo que te recomendamos mantenerte atento a la información que proporcione HBO Max Latinoamérica al respecto.

Te encantará Derry tanto que nunca querrás irte. #ITBienvenidosADerry se estrena en octubre de 2025 en HBO Max. pic.twitter.com/odLqODJVPT— HBO Latinoamérica (@HBOLAT) July 27, 2025

NA