Tras ser liberada el pasado 23 de julio, luego de pasar cinco meses en un centro de reclusión para menores, Marianne Gonzaga, la influencer de apenas 17 años, ofreció su primera entrevista para Imagen Noticias.

La popular creadora de contenido , acusada y encontrada culpable de agredir en al menos 14 ocasiones con un objeto punzocortante a la modelo de 18 años Valentina Gilabert , dio sus primeras declaraciones tras salir de prisión.

El ataque ocurrió en febrero de 2025 y conmocionó al país, cambiando por completo la vida de Gilabert, quien estuvo en coma y requirió múltiples cirugías reconstructivas en la mano izquierda.

Marianne Gonzaga, quien pasó de ser una "mommy blogger" a estar detenida, aceptó una entrevista con Nacho Lozano para hablar sobre su experiencia en prisión, sus reflexiones meses después de los hechos y su reencuentro con Valentina Gilabert.

Aunque la influencer evitó entrar en detalle sobre lo ocurrido la noche del ataque, expresó su profundo arrepentimiento y mencionó las razones que la orillaron a tomar esas acciones.

"Yo quería la imagen de la familia perfecta, de los novios perfectos, y pues me daba mucha pena que la gente pensara eso. Sentí una gran decepción, tanto por mi expareja, por los planes que teníamos a futuro, por todas las pláticas que tuvimos para arreglar la relación, por tantas promesas que hubo en cierto momento, y pues no muy lejanas al día que pasó, eran pláticas que estaban en enero, recientes", confesó Gonzaga.

La joven influencer también comentó que lo más difícil del encierro fue estar separada de su familia, especialmente de Emma, su bebé de menos de un año , quien desde el incidente, se encuentra bajo custodia de José Said, el padre de la infante y supuesta pareja de Valentina Gilabert.

Marianne Gonzaga reveló que José Said nunca llevó a la bebé a convivir con ella mientras se encontraba en prisión, a pesar de que sí estaba permitido.

"Cada semana pedía, rogaba, suplicaba y no pude verla. Ni una sola vez", afirmó la creadora de contenido.

Asimismo, confesó que cuando su hija crezca, ella misma le contará sobre lo ocurrido: "Prefiero que se entere por mí, que de la boca de otras personas…es una situación que yo no quiero que ella viva".

La joven recalcó las lecciones que le dejó el suceso, entre ellas "no perderse por un hombre y no cambiar tu vida, no echar a perder tu vida por una persona".

Por último, Marianne Gonzaga compartió detalles sobre su reencuentro con Valentina Gilabert . Afirmó que fue la modelo de 18 años quien la contactó para poder platicar, y que el encuentro, llevado a cabo en una cafetería de la Ciudad de México, les permitió a ambas "cerrar el capítulo" y hallar tranquilidad:

"En persona la verdad nos liberamos mucho, cerramos cierto capítulo. A Valentina le deseo todo lo mejor del mundo, que pueda encontrar paz, tranquilidad y que pueda seguir su vida llena de amor, con las personas que la aman y que la quieren".

A través de la plataforma X, Nacho Lozano compartió un fragmento de la entrevista para Imagen Televisión.

