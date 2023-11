Empieza noviembre y Disney+ estrena hoy nuevas series, episodios y temporadas. Descubre cuáles son y disfruta con los pequeños de casa de las nuevas aventuras que hay en Disney+.

Detrás de las atracciones: Temporada 2.

Es la serie original de Disney+ que a partir de hoy está disponible con todos sus episodios en el servicio de streaming Disney+. La segunda temporada lleva a los espectadores a dar un paseo detrás de las atracciones más icónicas y queridas de Disney Parks, presentando a los Imagineers que las diseñaron y a los Cast Members que las operan. Luego de la primera temporada, en la que se vieron algunas de las atracciones principales, tales como Jungle Cruise, Haunted Mansion, It’s a small world y Space Mountain, la segunda continúa presentando otras atracciones fundamentales de los parques de Disney, entre ellas, Pirates of the Caribbean, Big Thunder Mountain Railroad, Indiana Jones Adventure, EPCOT, The Food y Nighttime Spectaculars. La primera temporada ya está disponible exclusivamente por Disney+.

Minnie Toons: El campamento de Minnie.

Es la serie de animación de estreno que pone disponible los episodios del seis al nueve en Disney+. Minnie y Daisy emprenden aventuras al aire libre con su nueva empresa: ¡el Campamento Minnie! Se divierten mucho bajo el sol en este campamento genial en el bosque: Montan a caballo, practican deportes acuáticos, cantan, asan malvaviscos e incluso organizan un desfile. Con Clarabelle como directora de actividades, Cuckoo-Loca siempre dispuesta a dar un ala, visitas sorpresa de criaturas del bosque, las travesuras abundan. En el camino, viejos y nuevos amigos se suman, ¡porque cuantos más, mejor! Los primeros cinco episodios ya están disponibles exclusivamente en Disney+.

