Disney: Dylan Postl enfurece por argumento de Peter Dinklage a "Blancanieves"

Tal parece que la próxima adaptación de "Blancanieves" será un filme bastante polémico para Disney, que previo al estreno del ya tan comentado largometraje, se ha posicionado como uno de los temas que más provocan discusión no solo entre los fans del cuento clásico, sino que los enfrentamientos ya comienzan a saltar entre los famosos.

Aunque Disney ya confirmó que para su nueva adaptación no habrá enanos y más bien la historia se enfocará en seres fantásticos, luego de que el actor Peter Dinklage llamó como un acto hipócrita ofrecer nuevas líneas narrativas para la princesa "Blacanieves", pero no para los siete enanos que seguirían vistos como seres extraños que solo sirven para estar en una cueva y trabajando sin descanso.

Los comentarios de Peter ahora no solo han llamado la atención de Disney, que rápidamente aclaró que la figura de los enanos no estará presente a como lo dicta el cuento, sino que han generado un molestia particular para el luchador profesional Dylan Postl, quien criticó severamente a la estrella de "Juego de Tronos" por considerar que sus comentarios ocasionaron que ahora la comunidad con enanismo no tenga más trabajo.

"Estos personajes trabajan para ganarse la vida en una mina y tienen muchas gemas. Estos tipos lo están haciendo bastante bien. Eran ricos. Además, aceptan a Blancanieves en su casa cuando está en problemas. Y cada enano tiene su propia personalidad", declaró Dylan Postl.

Los fans en redes sociales han discutido sobre los argumentos de cada una de las partes, tanto de Disney con su intento de romper clichés desde el casting para su elenco, otros han reaccionado positivamente a la intención de Peter Dinklage y otros concuerdan con los señalamientos que ha marcado Dylan Postl, al criticar que Peter Dinklage sí ha lucrado con contratos millonarios aprovechándose de su condición física y ahora le molesta que lo puedan hacer los demás al ya no ser "políticamente correcto".

"No tengo ningún problema con Blancanieves. Con lo que sí tengo un problema es con que Dinklage se pone a sí mismo en un pedestal y menosprecie los trabajos que innumerables enanos de la industria del entretenimiento les encantaría ocupar", indicó el luchador profesional para la WWE, Dylan Postl, quien compartió esta postura al The Daily Mail.

Dylan Postl, quien ha establecido una relación especial con el público infantil y juvenil por su peculiar estilo de batalla en el cuadrilátero y humor, también cuestionó públicamente quién había seleccionado a Peter Dinklage como porta voz de la comunidad en referencia a sus características físicas o si incluso Disney tuvo un acercamiento especial con alguien para tomar la decisión de colocar seres fantásticos en lugar de personas de baja estura.

"¿Quién nombró a Peter Dinklage el rey de los enanos? Quiero saber con quién está hablando Disney. ¿Llamaron a la asociación Little People of America? ¿Hablaron con personas de la estatura promedio? Sé que a mí no me llamaron. Dinklage no es el portavoz de la gente pequeña y creer que una persona representa a toda una comunidad es ridículo", añadió el luchador profesional.

"No sólo afecta a la gente de baja estatura sino a toda nuestra sociedad. Tan pronto como alguien lanza una bandera roja de concientización, las empresas dejan de hacer lo que están haciendo de inmediato en lugar de tener en cuenta los sentimientos de los y las demás. Debe haber un límite para esta locura".

