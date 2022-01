Disney: Peter Dinklage los llama “hipócritas” por remake de Blancanieves

El actor Peter Dinklage, quien en los últimos años ha figurado como uno de los histriones más cotizados en la industria por su participación en “Games og Thrones”, lanzó fuertes críticas a Disney sobre el discurso que se maneja en historias como “Blancanieves y los siete enanitos”.

Aunque la condición de enanismo que padece el actor nunca lo ha tomado como un discurso para sobresalir en la industria, el actor, quien también forma parte del Universo de Marvel por películas como “Thor”, expresó su molestia al saber el enfoque que supuestamente tendrá la nueva versión live-action de “Blancanieves y los siete enanitos”.

En su más reciente entrevista en el podcast WTF, Peter Dinklage celebró que las actrices Rachel Zegler y Gal Gadot sean quienes encabecen la nueva versión del clásico cuento, en los papeles de “Blancanieves” y la “Reina malvada”, respectivamente, sin embargo, consideró que hay bastante hipocresía sobre cómo se manejarán a los otros personajes de la historia.

“Hay mucha hipocresía. Sin ofender a nadie, me sorprendió un poco cuando estaban muy orgullosos de elegir a una actriz latina como Blancanieves. Pero sigues contando la historia de 'Blancanieves y los siete enanitos'. Da un paso atrás y mira lo que estás haciendo. No tiene sentido para mí”, dijo el actor respecto a cómo los siete enanitos serán situados nuevamente como trabajadores sin descanso y recluidos en una cueva, aunque la nueva protagonista sí está encaminada a romper con estereotipos de las princesas.

“¿Eres progresista para una cosa pero sigues contando la vieja historia de siete enanitos que viven juntos en una cueva? Amigo ¿qué cojones estás haciendo? ¿No he hecho nada para avanzar la causa desde mi posición?. Supongo que no grito lo suficiente. No sé qué estudio es, pero estaban muy orgullosos de ello. Todo mi amor y respeto a la actriz y la gente que pensó que estaban haciendo lo correcto. Pero, ¿qué estás haciendo?”.

Hasta el momento, se sabe que el reparto también contempla a actores como Andrew Burnap como protagonista masculino para esta versión que será dirigida por Marc Webb, que ha llevado la batuta de filmes como “500 of Summer” y “El Sorprendente Hombre Araña” 1 y 2 con Andrew Garfield.

