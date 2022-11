Disney cancela "Piratas del Caribe"

Tras la salida de Johnny Depp de “Piratas del Caribe”, Disney inició con la creación de lo que parecía ser una nueva fase para esta saga. Todo apuntaba a que dejarían atrás al “Capitán Jack Sparrow” para concentrarse en una historia donde las figuras femeninas tuvieran mayor relevancia; incluso, se dijo que Margot Robbie sería la protagonista.

Además, se llegó a confirmar que la intérprete de “Harley Quinn” no sólo participaría en esta nueva cinta delante de las cámaras, sino que se involucraría en la producción, lo que marcaría su debut como empresaria.

Sin embargo, tras varios meses de trabajo, la actriz reveló que ya no será parte de dicho proyecto; es más, ya no se realizará, pues el estudio decidió cancelarlo definitivamente: “Tuvimos una idea y la estuvimos desarrollando durante mucho tiempo, para tener una historia más protagonizada por mujeres. No queríamos que estuviese totalmente dirigida por mujeres, sino que sólo se tratase de un tipo diferente de historia”, dijo la actriz a la revista “Variety”.

Aunque la idea principal era hacer un spin off de la historia que inició en 2003 con “La maldición del Perla Negra”, Robbie destacó que al final le quitaron la luz verde: “Pensamos que habría sido realmente genial, pero supongo que Disney no quiere hacerlo”, lamentó.

Todo parece indicar que la empresa decidió echarse para atrás luego de los comentarios de varios fans, quienes pedían el regreso de Johnny luego de que saliera bien librado del juicio por difamación que enfrentó contra Amber Heard.

Pero que Margot ya no esté contemplada en el futuro de esta famosa saga, no significa que Depp retome su papel, ya que recordemos que durante el proceso legal afirmó que no tiene planes de volver a trabajar con Disney, por lo menos no en una película de este tipo.

CT