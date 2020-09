Disidente se enfrentará al streaming

Confiados de la disposición que la industria musical mexicana tiene para posicionar a los conciertos virtuales como el recurso más inmediato para evitar el colapso de su gremio, los músicos Alejandro Mendoza, Pedro Mendoza, Hugo Muñoz y Gustavo Muñoz, de la banda de rock Disidente, alistan su regreso a los escenarios para conectarse con el público, teniendo al Auditorio Telmex como punto de encuentro por primera vez vía streaming.

En entrevista el vocalista, Alejandro Mendoza, explica que al inicio de la contingencia sanitaria dudaban sobre si Disidente sería una banda capaz de sumarse a la tendencia de las transmisiones en plataformas digitales; sin embargo, a casi seis meses de que los recintos siguen cerrados, la agrupación aceptó una oferta que garantiza un espectáculo único para los fans que se mantienen fieles al proyecto.

“Cuando empezamos a escuchar que existirían los streamings no pensamos hacer ninguno, no le encontrábamos sentido, pero siempre tienes que encontrar soluciones ante la adversidad y pensamos que podríamos hacer algo distinto, un show con una gran producción. Como banda sí tenemos que hacerlo, no solo somos nosotros, hay todo un equipo detrás y que siguen parado, que están pasando una situación difícil”.

Los músicos destacan que gracias a la producción de Segunda Llamada y la apertura del Auditorio Telmex para reactivar conciertos a puerta cerrada, es como Disidente debutará en este formato el próximo 19 de septiembre con un show en el que la adrenalina será el ingrediente principal.

Alejandro resalta que el no contar con la presencia del público el día del concierto será un reto especial pues si algo caracteriza a los conciertos de Disidente es la batuta que los fans toman para dirigir el ritmo del show.

“En los ensayos decimos que tenemos que mentalizarnos a que estemos en línea, nosotros tenemos que salir pensando que esto es un concierto de rock. Yo que canto y que siempre busco la interacción con el público, no sé qué vaya a pasar ese día”.

La agrupación tapatía recuerda que el festival Vive Latino en Ciudad de México fue la última tarima en la que se encontraron de frente al público, sin imaginar el impacto que la pandemia del COVID-19 tendría particularmente en la industria sonora y que obligaría a detener por completo la gira que visualizaban cumplir por todo el país a lo largo de 2020.

“Sí, fue de nuestros shows más difíciles; estaba esa incertidumbre, un día antes de tocar se decía si se iba a cancelar el festival. Como banda sí te pega anímicamente, se vivía mucha alegría, pero también mucha tensión. Después del Vive Latino despertamos en otro mundo, fue creciendo la pandemia. Teníamos una gira que la veníamos planeando desde hace un año y se vino abajo”.

Los músicos comparten que tras su concierto en el Auditorio Telmex la banda se enfocará en dar salida a nuevas canciones con la intención de regresar al estudio: “Tenemos mucho material nuevo, ya queremos empezar a maquetearlo, ahora estamos concentrados en el show, pero sí queremos grabar nuevo material. Fecha de salida nunca nos gusta poner, esperando a que se libere más esta situación”.

Agéndalo

Disidente en concierto vía streaming por primera vez desde el Auditorio Telmex, el próximo 19 de septiembre, a las 21:00 horas. Accesos en eticket.mx, costos en $110 pesos en preventa y $120 pesos general.