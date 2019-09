Disco póstumo de Leonard Cohen se lanzará en noviembre

Un álbum póstumo titulado "Thanks for the Dance" de Leonard Cohen se lanzará el 22 de noviembre, anunció Sony el viernes.

Como un adelanto del lanzamiento, su sello liberó "The Goal", una breve pista que incorpora piano y guitarra acústica y está inspirada en el poema del mismo nombre del ícono canadiense.

"No puedo salir de mi casa", Cohen recita con su característica voz profunda. "O contestar el teléfono / Me estoy hundiendo de nuevo/ Pero no estoy solo".

Cohen murió en noviembre de 2016 a los 82 años, solo semanas después del lanzamiento de su último álbum, "You Want It Darker", cuyas letras hablan sobre la muerte, la espiritualidad y su lugar en el universo.

Su hijo Adam ideó el lanzamiento póstumo, que presenta contribuciones de artistas como Beck, Damien Rice y Feist.

"Al componer y arreglar la música para sus palabras, elegimos sus improntas musicales más características, de esta manera lo mantuvimos con nosotros", dijo Adam Cohen en un comunicado.

"Lo que me conmueve más sobre este álbum es la sorprendente respuesta de quienes lo han escuchado. '¡Leonard vive!' dicen, uno tras otro".

