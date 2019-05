Director de secundaria: Plagié accidentalmente discurso de Ashton Kutcher

El director de una escuela secundaria en Virginia Occidental acusado de plagiar a Ashton Kutcher en un discurso de graduación dice que no tenía la intención de usar el trabajo de otro.

El director de la secundaria Parkersburg, Kenny DeMoss, emitió el miércoles un comunicado diciendo que debió haber citado sus fuentes en el discurso del 23 de mayo, pero señaló que los "pensamientos e ideas" eran suyos.

No tomé todas mis ideas de Ashton. El formato sí, los pensamientos e ideas venían de mi corazón, escribió, mientras que agregó que está molesto porque el discurso le haya robado la atención a los graduados.

Una alumna publicó un video en Facebook que empalma el discurso de DeMoss con el que dio Kutcher en los premios Teen Choice de 2013 y desde entonces ha sumado más de 100 mil vistas. Los discursos usan palabras similares e incluyen algunas frases idénticas.

DeMoss dijo que el video no muestra un prefacio con el que se suponía que dejaría en claro que diría ideas y pensamientos de otros en su discurso.

En un correo electrónico del viernes el director dijo que ha dejado atrás el incidente.

Yo y mi familia somos los únicos afectados aquí, mi acusadora no. Me encantan los niños y me encanta esta escuela y esto sólo me hará mejor, dijo.

El superintendente escolar del condado de Wood, Will Hosaflook, no respondió un mensaje de voz que se dejó en su teléfono.

Esta historia ha sido corregida para reflejar que el discurso de Kutcher fue en los premios Teen Choice, no Kids' Choice.

OB