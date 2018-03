Diego Verdaguer no canta mal las rancheras

Aproximándose a celebrar 50 años de carrera en la música, Diego Verdaguer se define como un artista sin etiquetas, lo cual le permite desarrollar su esencia en diferentes estilos musicales y ofrecer un sonido fresco y actual. Ahora mismo está promoviendo su nuevo sencillo “Tonta”, un cover de Grupo Mojado, este tema pertenece a su reciente disco “Orgánico” que también trae un DVD que grabó desde su casa en El Desierto de los Leones.

“Creo que soy un buen productor que sé elegir canciones y ésta no la escribí (‘Tonta’), la elegí. La hicieron otros compositores mexicanos, es una canción muy alegre, divertida y la canté a dúo con una de las chicas de mis coros que se llama Sofía Matos, que tiene una voz muy sexy y muy linda. Es una canción jocosa, divertida, bailable que no tiene edad, le gustará a las abuelas, a las señoras y a las jovencitas”, anota en entrevista el cantante.

Asegura que a pesar del tiempo, siempre tiene ganas de ofrecerle cosas novedosas al público que lo sigue. “Nadie puede decir que lo hizo todo, porque la vida es un hacer permanente, porque si dejas de hacer aunque tengas una carrera y una trayectoria y hayas adquirido cosas materiales en tu vida que te hayan hecho sentir que ya lo hiciste, siempre tendrás que aprender, leer, conocer, siempre nacerá gente maravillosa que vale la pena conocer, siempre hay ideas nuevas y la transformación de la vida permanente hacen que las ideas del pasado con una idea similar, hoy se renueven con follaje nuevo así como los árboles”.

Señala que la vida es para ir siempre hacia adelante. “Para mí que vivo al día agradeciendo, siempre estoy creando nuevas canciones, este disco ‘Orgánico’ fue el eslabón de una cadena de cinco álbumes que voy a estar haciendo y presentando en los próximos dos años. Yo hago este disco de forma independiente, no tengo una estructura de una compañía discográfica detrás. Mi proyecto se llama Diam Music y es mi propia compañía con mucha gente que me aprecia y trabaja en mis proyectos”.

Un cantante versátil

Explica que cada álbum que haga en lo consecutivo tendrá un color muy diferente, en “Orgánico” explora la banda, la música latina, antes ya había grabado discos rancheros. Entonces, su intención es hacer canciones que conecten con el estado en el que se encuentre en determinado momento.

“Me gusta cantar, tengo una voz muy conocida en muchas regiones de América, disfruto haciendo lo que hago. Canto las canciones que tengo ganas de cantar, o las que compuse, o que tengo ganas de decir y que valen la pena ser grabadas, no hay nada más allí, cada disco tiene una identidad diferente porque se hace en un momento diferente y por ende tiene un alma y un espíritu distintos. Yo no creo en las etiquetas, creo en la personalidad de los artistas y ellos se pueden dar el lujo de cambiar estilo de música, agregar instrumentos o quitar o poner un ritmo”.

“Yo nunca seguí una línea específica, sin embargo, la gente cree que soy un cantante romántico, cuando lancé mi disco ranchero, recibí comentarios de terceros donde me dijeron: ‘Jajaja, Diego ahora cantando ranchero’, bueno llevo cuatro nominaciones a los Grammys Latinos y tengo dos álbumes rancheros, he vendido un cuarto de millón de discos de este género. Entonces, quiere decir que no canto mal las rancheras”.

Destaca que este es un negocio de canciones y aprecia el gusto que tiene la gente por las suyas, “pero si yo le llego al público, primero es por los temas, luego es por mi estilo, luego el personaje y si me adoptan dentro de sus vidas, yo lo agradezco porque formo parte de su realidad y eso me da a la vigencia que aprovecho para crear nuevas ideas”.

A propósito de celebrar 50 años de carrera, Diego espera llegar al Auditorio Nacional, con Guadalajara también en la mente, así como escribir una autobiografía.