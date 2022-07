¿Diego Luna y Gael García juntos de nuevo? Descubre qué proyecto los reunirá

Nuevamente Diego Luna y Gael García volverán a reunirse en un proyecto frente a las cámaras con la serie “La Máquina”, que llegará en español a la plataforma estadounidense Hulu y bajo la producción de Searchlight Television.

De acuerdo al sitio de internet Variety, “La Máquina” contará con guiones de Marco Ramírez y contará la historia de un boxeador (García Bernal) cuyo mañoso mánager (Luna) lo convence para ir por una última pelea donde podría ganar un título de campeón. Pero para lograr esta pelea, tendrán que hacer cosas que ninguno imaginó y moverse en el escabroso bajo mundo deportivo.

El proyecto refrenda la larga relación creativa que hay entre ambos actores. Diego y Gael han protagonizado películas como “Y tu mamá también”, “Rudo y cursi” y “Casa de mi padre”. Los directivos de Searchlight, Matt Greendfield y David Greenbaum se dijeron felices de reunir una vez más a ambos histriones en pantalla. “Su amistad y química se notará de inmediato y hacen del rodaje algo maravilloso. Además estamos felices de trabajar con la historia escrita por Marco, que nos ofrece voces y palabras muy especiales, una forma de entender al mundo única y que bien vale la pena contarse”.

Diego Luna y Gael García llevan una amistad de años. EL INFORMADOR/ARCHIVO

La casa productora de ambos actores, La Corriente del Golfo, también estará involucrada en el proyecto, aseguró el portal. La dirección de la serie caerá bajo la responsabilidad de Gabriel Ripstein en lo que es un esfuerzo por parte de Hulu de ganar público en el idioma español. La plataforma ya cuenta con proyectos que han sido aclamados por la crítica, como “The Dropout” y la comedia “History of the World Part II”.

Lo que han hecho por separado

Si bien juntos son dinamita, lo cierto es que ambos actores han logrado llevar una carrera brillante por su lado. El tapatío Gael García Bernal se ganó el aplauso de la crítica con la cinta “Diarios Motocicleta”, además del reconocimiento en México previamente con “Amores perros” y luego como director con “Chicuarotes”. Hace poco se anunció que aparecerá en un especial de Halloween que está trabajando Marvel, así como en la película “Cassandro”, de Amazon Prime Video.

Por su parte, Diego Luna ganó popularidad global por su trabajo en “Rogue One”, cinta que forma parte de la franquicia “Star Wars”, cuyo personaje, “Cassian Andor” logró tanta aceptación entre los espectadores que pronto estrenará su propia serie por la plataforma Disney +. También participó en el doblaje en inglés de la película “DC: Liga de Súpermascotas”, que recién llegó a la pantalla nacional.

Marco Ramírez por su parte ha escrito guiones para series como “Daredevil”, “Orange is the new black” y actualmente trabaja con los estudios Paramount como parte del equipo creativo detrás de la próxima película de “Transformers”.

FS